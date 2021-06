El almirante en retiro y congresista electo por Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que los organismos electorales deberían realizar “una nueva segunda vuelta” de las elecciones.

“Yo no estoy levantando ni incitando a desconocer los resultados. Estoy diciendo a los responsables del sistema que sería más prudente hacer una segunda vuelta nuevamente. Hay muchos indicios que hubo un mal manejo electoral”, dijo en entrevista en Exitosa.

Montoya se mostró contrario a anular la primera vuelta, donde fue elegido, pese a que Renovación Popular denunció algunas irregularidades.

“Nosotros hemos reconocido los resultados de la primera vuelta después de haber hecho los reclamos correspondientes”, mencionó.

El legislador electo también se defendió de las acusaciones de delito de sedición.

“No he cometido delito de sedición y no he levantado a la población. He dado una recomendación para quienes tengan que tomarla. Yo no soy el que las tiene que tomar, sino el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina de Procesos Electorales”, sostuvo.

Cabe anotar que en la víspera Montoya vía un tweet pidió anular y repetir las elecciones de segunda vuelta.