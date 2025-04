El Pleno del Congreso interpelará hoy, a partir de las 3:00 p.m., al premier Gustavo Adrianzén, quien deberá responder un cuestionario de 43 preguntas sobre el desborde de la criminalidad organizada y el impacto de los estados de emergencia, entre otros temas.

Al respecto, el vocero de la bancada de Honor y Democracia, Jorge Montoya, respaldó la decisión de interpelar al titular de la PCM, pese a las críticas del Gobierno.

Sin embargo, rechazó la eventual presentación de una moción de censura en su contra, al recordar que esta medida generaría una crisis en el Gabinete Ministerial.

En declaraciones a la prensa, el parlamentario indicó esta mañana que la interpelación sirve para que el presidente del Consejo de Ministros explique los planes del Gobierno para combatir la criminalidad en el país.

“Se debe hacer la interpelación, aclarar las cosas y dejarlo ahí, para no crear una crisis de gabinete. Se crearía una crisis de gabinete si pasamos a una censura, que no es lo más adecuado en este momento. Ayer han habido más muertos. Él tiene que aclarar y tener que informarnos cuales son los planes para poder desarrollar la lucha contra el crimen”, acotó.

Montoya también cuestionó la falta de resultados inmediatos del estado de emergencia decretado por el Gobierno y apuntó que podría ser necesario considerar una modificación constitucional que permita aplicar el estado de sitio.

“Marchas no solucionan la problemática”

En otro momento, el legislador aseguró que las marchas no solucionan la problemática de inseguridad y solo “distraen” a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Con marchas no se soluciona, con marchas lo que se hace es distraer a la policía de su labor y cuidar las marchas. El estado de emergencia tampoco da resultados, no se necesita. Nuestra situación criminal es todos los días y no se puede estar en estado de emergencia todos los días”, agregó.

En la víspera, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA) ratificó la realización de un nuevo paro total del transporte para este jueves en Lima y Callao, en protesta por la ola de extorsiones y violencia que afecta al gremio.

De acuerdo a dicho gremio, la paralización contará con la participación de al menos 460 empresas de transporte público y más de 20,000 unidades, entre buses, combis y cústeres, que suspenderán sus servicios de manera pacífica durante 24 horas.