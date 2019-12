El integrante del Congreso disuelto Jorge del Castillo buscó archivar una investigación en la fiscalía por el irregular pago a una empleada, que cobró su sueldo de enero de este año sin haber asistido a laborar al Parlamento, para evitar ser sancionado con un posible desafuero.

Dianne Monge, la exempleada en cuestión, presentó una serie de audios al programa ‘Panorama’ donde se le escucha al integrante del Partido Aprista buscar por todos los medios evitar investigaciones en la fiscalía y sanciones en el Congreso.

"Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres que acabe? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera", señaló Del Castillo en una de las conversaciones con Monge.

Dianne Monge, de 26 años, era una trabajadora del Congreso que fue contratada en el 2018 por el exparlamentario con un sueldo mensual de S/ 5,297. Según su versión, su contrato vencía el 31 de enero, ya que debía viajar a España por una maestría en gobernanza y derechos humanos.

"El día que tengo la visa le digo: 'mis clases comienzan el 14 [de enero]'. Hemos acordado que yo voy a trabajar hasta enero y tengo trabajos pendientes. [Me dice:] 'sí es posible Diane que vayas a trabajar y termines esos pendientes desde allá', ok. Así fue", señaló Monge.

Según señaló, desde España realizó trabajos para él con su propia autorización. Al estallar el escándalo, ella fue la principal afectada, ya que ha tenido problemas laborales en el país ibérico y fue echada de la pensión donde se alojaba.

Pese a que Dianne Monge le pidió decir la verdad, Del Castillo buscó no salir dañado. “Porque lo que van a hacer es un proceso de desafuero conmigo, eso es lo que van a hacer ¿tú crees que no lo van a hacer?”, le señaló en uno de los audios.

Según la abogada, el congresista aprista pensó en todo, en no dejar cabos sueltos, por ello buscó a familiares cercanos, viajando incluso hasta Barranca, para solicitarles que hagan una simulación del depósito del dinero, que salió de su propio bolsillo.

"Lo que él buscaba era que yo devuelva el dinero de enero con mi nombre. Para decir: 'sí fue un error, ella cobró y bueno acá está el dinero que está devolviendo' […] Quería simular que me había confundido, que mienta, que siga mintiendo", manifestó Monge.

Con la devolución del dinero, Jorge del Castillo logró que la fiscalía archivara el caso. Lo mismo ocurrió en la Comisión de Ética del Parlamento. “Este es caso cerrado, yo ya no soy congresista”, señaló brevemente el exlegislador.