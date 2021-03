La semana pasada, la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, firmó un compromiso en Arequipa para que, en un posible gobierno suyo, se cancele definitivamente el proyecto Tía María y se retire a la minera Southern Perú de la provincia de Islay.

Al respecto, el líder de Avanza País, Hernando de Soto, dijo que de ninguna manera se sumaría a dicho pedido.

“No es mi compromiso (eliminar el proyecto Tía María). El Perú no va a lograr una inversión de afuera si anula un compromiso internacional, porque nadie va a invertir en un país donde una mayoría, minoría congresal o jefe de Estado, quiere expropiar a alguien que ha cumplido con la ley peruana. De ninguna manera”, enfatizó durante un debate realizado en la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El economista consideró que las comunidades tienen el derecho al subsuelo, pero no por el hecho de vivir en la superficie de las tierras, sino porque pueden hacer denuncias al respecto.

“Nosotros lo que vamos a darles a las comunidades es sencillamente su reconocimiento para que tenga los certificados necesarios para que puedan acceder a los mercados de capital”, acotó.

Al ser consultado por las pymes y mypes, De Soto recordó que hoy en día ninguno de estos emprendimientos pueden cumplir con los objetivos para entrar a los grandes pactos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o TLC’s.

“Nuestro plan es implementar un TLC hacia dentro, para que no solamente se beneficien las empresas formales, que tienen responsabilidad limitada y sociedad anónima, sino también las pequeñas empresas. Todas las empresas tienen la opción de crecer. Esto no se puede hacer solo, esto se hará con los conocimientos que tienen los líderes de estas pequeñas empresas que perfectamente saben qué hacer o cómo es la cosa”, enfatizó.

Apoyo internacional

En diálogo con Agenda Política, De Soto cuestionó la forma en que el Gobierno de Francisco Sagasti está enfrentando la pandemia del covid-19.

“Hace tiempo el Gobierno no sabe lo que está haciendo, es un gobierno improvisado ya que no ha sabido prepararse para las elecciones, y por lo tanto, debe investigarse. Me parece muy bueno que hagamos los exámenes necesarios (a la vacuna de Sinopharm)”, apuntó.

En ese sentido, el economista informó que de llegar al Gobierno buscará apoyo internacional para luchar contra el virus.

“Lo que estoy tratando de hacer es encontrar respuestas de expertos de afuera para que nos puedan decir qué es lo que está pasando, porque nosotros mismos no tenemos la experiencia y el campo médico en relación a todo esto, porque no sabemos cómo funciona este enemigo”, anotó tras precisar que aún no sabe si los expertos vendrán de una empresa privada o pública.

De Soto dijo que ya se puso en contacto con el Director General de Salud de Israel, uno de los países que mejor ha enfrentado la pandemia, para averiguar de qué forma nos pueden ayudar y si nos podrían enviar un grupo de expertos.

“Estoy en contacto con tres jefes de estado para ver de qué manera nos ayudan”, agregó.