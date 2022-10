El exministro Geiner Alvarado reconoció haber conversado telefónicamente en noviembre del 2021 con el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Sin embargo, rechazó recordar el motivo de dicho diálogo.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización, el extitular de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como de Comunicaciones y Transportes; negó haber conversado o coordinado con diversas personas como Yenifer Paredes, Lilia Paredes, David Paredes Navarro o Fray Vásquez.

Sin embargo, el presidente de la comisión, Héctor Ventura, destacó que el registro de comunicaciones telefónicas detalla que en noviembre del 2021 tuvo una conversación telefónica con Fray Vásquez de un minuto de duración.

En respuesta, Geiner Alvarado dijo que tenía dos números celulares que eran conocidos por todas las personas que querían contactarlo.

“Poco complicado que yo tenga en mente con cuántas personas yo converso. Si el señor (Fray Vásquez) me llamó, obviamente, yo he pedido que me levanten el secreto telefónico. Decirle qué conversamos, poco complicado también porque si ven, no es que mi persona con el señor hayan sido periódicamente que hemos estado conversando”, replicó.

A pesar de la insistencia de Ventura, el exministro rechazó recordar los motivos de aquella conversación de la cual dijo que fue porque Fray Vásquez lo contactó.

“No recuerdo los temas, presidente”, se limitó a decir.

En otro momento y en respuesta a preguntas que hizo Patricia Chirinos (Avanza País), Geiner Alvarado negó haber ordenado a algún miembro del Ministerio de Vivienda que participe en una reunión en un domicilio junto al dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez, y José Nenil Medina, alcalde de Anguía actualmente con prisión preventiva.

“En ningún momento ordené que vayan a una reunión porque no conozco esa dirección. Es imposible que envíe a alguien a una dirección que no conozco, yo no di la orden para que vayan a esa reunión [...] porque las reuniones del ministerio se hacen en lugares oficiales, no en viviendas privadas”, aseveró.