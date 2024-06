En sus primeras declaraciones a un medio de comunicación del Perú, la nueva embajadora de Estados Unidos en nuestro país, Stephenie Syptak-Ramnath, consideró que el papel de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es crucial para tener una democracia fuerte, por lo que remarcó que esos organismos deben regirse con políticas que funcionen para que cumplan su rol con libertad.

Esto, en el marco de la aprobación de una ley en la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que fue criticada por diversos organismos de la sociedad civil y por al menos 16 embajadas de varios países del exterior.

LEA TAMBIÉN: Embajadas de 16 países cuestionan modificaciones a ley de la APCI

“En cualquier democracia, sobre todo en EE.UU., necesitamos una libertad de prensa y también para la sociedad civil, porque el Gobierno no puede hacer todo, necesitamos que todo el pueblo nos ayude y la sociedad civil es parte del pueblo, es parte de lo que necesitamos para tener una democracia fuerte, que funciona”, señaló a RPP.

En ese sentido, la diplomática norteamericana señaló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) invierte más de US$ 60 millones de cada año en el Perú para trabajar con las ONG, y que no podrían hacer estas actividades si estas organizaciones no son fuertes.

“Aquí en Perú, la USAID tiene un presupuesto de más de US$ 60 millones cada año y trabajamos por las ONG en Perú. No podemos hacer nuestro trabajo aquí sin las ONG fuertes, que puedan funcionar”, remarcó.

Como se recuerda, a inicios de este mes la comisión de Relaciones Exteriores aprobó, con 12 votos a favor y 1 en contra, el dictamen que modifica la ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) a fin de supervisar el financiamiento de las ONG.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Alejandro Aguinaga, indicó que la propuesta aprobada en su grupo de trabajo busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional.

Descarta cualquier injerencia de EE.UU.

En otro momento, la embajadora aclaró que sus palabras respecto al papel de las ONG no se trataban de una “injerencia” en los asuntos del Perú, tal como se podría interpretar.

Sin embargo, indicó que en su país hay políticas bajo las cuales funcionan dichas organizaciones, pero que estas deben “funcionar” para ellas.

“Esto no es una cosa de injerencia para nada, son los peruanos los que deben decidir cómo van a tener sus leyes para asegurar que todo está transparente (…) hasta en los EE.UU. sí tenemos las políticas bajo las cuales funcionan las ONG, pero deben ser políticas que funcionen para las ONG”, acotó.

A su juicio, hay que sentarse con las ONG para hablar de leyes que aseguren su transparencia, pero manteniendo su trabajo crucial para la democracia.

“Sobre todo, hay que sentarse con las ONG, para hablar sobre cómo podemos asegurar la transparencia, la buena conducta, eso es importante; pero siempre guardando las posibilidades de las ONG, que jueguen su papel crucial para cualquier democracia en el mundo”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Designan a directora ejecutiva de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional