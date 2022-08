Ante la aproximación de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Contraloría de la República puso a disposición la plataforma informativa “En estas elecciones, tú tienes el control” donde los votantes peruanos podrán acceder a las Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) de los candidatos.

Asimismo, se podrá acceder a sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas para quienes fueron autoridades y/o funcionarios públicos; y, además, conocer si fueron comprendidos en algún informe de control.

Durante la presentación de la plataforma virtual, el contralor general, Nelson Shack, convocó al compromiso de los ciudadanos para asumir una actitud responsable, ya que “no estamos para improvisaciones”, sino tomar decisiones en base a un voto informado de manera reflexiva y responsable, para lo cual se necesita conocer a las personas a las cuales queremos elegir como autoridades regionales y municipales.

En ese marco, recordó la ejecución presupuestal que realizaron las autoridades del gobierno nacional, regional y local durante el año 2021. Sobre el particular, manifestó que los gobiernos regionales y locales administran el 36.8% del presupuesto público nacional, cuyo total general ejecutado el año pasado ascendió a 198 mil 918 millones de soles .

“En el Perú, los gobiernos regionales y locales administran y ejecutan más del 57% del presupuesto general en materia de inversión pública. Y en efecto, los recursos asignados a la inversión pública han crecido sostenidamente”, expresó.

“Sin embargo, todavía está pendiente la tarea de lograr un efectivo cierre de brechas de acceso a servicios públicos tan necesarios como la salud, educación, agua, carreteras, entre otros, debido a que no se gasta todo y no se gasta bien; no se cumple la finalidad pública y se traiciona la confianza y esperanza de peruanas y peruanos”, añadió Shack.

Indicó que esta plataforma virtual, que contiene información de manera sistematizada, ágil y amigable, se pone al servicio de los ciudadanos del país para que, a través de la transparencia y el acceso a la información, puedan emitir un voto a conciencia. Se puede acceder a través del link: https://tutieneselcontrol.contraloria.gob.pe/ y también desde la web institucional www.gob.pe/contraloria.

Información para ejercer un voto informado

En la plataforma “En estas elecciones, tú tienes el control”, los ciudadanos podrán encontrar información sobre las Declaraciones Juradas de Intereses de carácter preventivo que, de manera obligatoria, deberán presentar los candidatos a gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores, del 11 de agosto al 2 de setiembre . La información está referida a sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros.

Los ciudadanos también podrán tener acceso a las Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas de aquellos candidatos que fueron funcionarios y servidores públicos, y tienen la obligación de declarar sus datos personales, de su cónyuge, así como información de patrimonio, bienes inmuebles, ahorros e inversiones en el sistema financiero y otros bienes e ingresos (Ley 27482 y su Reglamento).

De igual forma, se podrá conocer si algún candidato o candidata, que antes ejerció algún cargo público a nivel nacional, regional o local, tiene sanción por responsabilidad administrativa, o está comprendido (a) en algún informe de control por presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa.

Alertas

Asimismo, a través de esta herramienta web de la Contraloría, los electores podrán identificar y alertar casos sobre presunto uso inadecuado de bienes y recursos públicos con fines electorales por parte de autoridades, servidores y/o funcionarios públicos. La alerta o denuncia puede ser anónima, y se presenta a través de un formulario web.

Cabe precisar que existen 7 situaciones de incumplimientos que pueden ser alertadas, como el uso de oficinas, bienes y recursos de propiedades del Estado para actividades políticas y difusión de propaganda electoral; distribución con fines electorales de material adquirido con recursos públicos o donaciones, el uso de dinero de la caja chica de una entidad pública, entre otros.

En los próximos comicios del 2 de octubre, se elegirán a 13 mil 032 nuevas autoridades regionales y municipales para el período 2023-2026, entre los cuales figuran 25 gobiernos regionales, 25 vicegobernadores regionales, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1714 regidores provinciales, 1694 alcaldes distritales y 9036 regidores distritales.

