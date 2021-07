La Comisión Permanente del Congreso de la República no verá los informes finales aprobados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el suspendido legislador Edgar Alarcón y el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry este martes 6 de julio.

Así lo informó la presidenta del Parlamento Nacional, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), quien detalló que dichos informes no podrán ser vistos ese día debido a que no llevan las firmas de todos los congresistas integrantes.

Asimismo, consideró que el tratamiento de algunos casos provenientes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí podría justificar la ampliación de la legislatura hasta el próximo 23 de este mes.

“Esos casos podrían justificar que se amplíe algunos días la legislatura, pero no creo que hasta el 23 de julio. Además, me parece que la Junta Preparatoria está pensando en la instalación de los nuevos parlamentarios a partir del 22 de julio. Entonces no podemos seguir sesionando, ya no es procedente”, indicó Vásquez Chuquilín.

La titular del Legislativo sostuvo que otros temas importantes, que se verán de aquí al final de la legislatura, deben ser los relacionados a la salud y la seguridad alimentaria, así como priorizar algunos otros para su debate en el Pleno.

Como se recuerda, el pasado 23 de junio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe de calificación que recomienda inhabilitar al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por 10 años para ejercer cargos públicos.

En tanto, el último lunes 28 dicho grupo de trabajo también aprobó -con 17 votos a favor- el informe final de la denuncia constitucional N°372 presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, contra el suspendido congresista Edgar Alarcón, por el presunto delito de peculado doloso por apropiación agravada.