El experto en derecho electoral Michel Samaniego aseguró que Dina Boluarte, candidata a la primera vicepresidencia de Perú Libre, habría vulnerado la Ley Orgánica de Elecciones porque no solicitó licencia como trabajadora del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) con un mínimo de 60 días antes de la fecha de las elecciones, pues según esta institución pública del sistema electoral, lo hizo solo 30 días antes de los comicios realizados el 11 de abril.

Este hecho se reveló luego que Reniec emitió un comunicado para desmentir que la compañera de plancha presidencial de Pedro Castillo cobró su sueldo en el mes de abril, tal como lo afirmó un programa televisivo. Según Reniec, Boluarte pidió licencia sin goce de haber entre el 12 de marzo y el 10 de abril (30 días) por las elecciones generales.

Para respaldar su comunicado, Reniec presentó una copia de lo que asegura es la boleta de pago de Boluarte, en la que figura que el cobro de la remuneración de abril equivalió a S/ 0.

“La señora Boluarte debió solicitar licencia dos meses antes, es decir la primera semana de febrero, como señala el artículo 114 de la ley electoral y que impide ser candidatos a los trabajadores y funcionarios del Estado, que no pueden postular si no han solicitado licencia 60 días antes de la fecha de las elecciones”, dijo Samaniego.

El artículo 114 de la Ley Orgánica de Elecciones dice lo siguiente: “Están impedidos de ser candidatos los trabajadores y funcionarios de los Poderes Públicos, así como de los organismos y empresas del Estado, si no solicitan licencia sin goce de haber, la cual debe serle concedida sesenta (60) días antes de la fecha de las elecciones. Igualmente, están impedidos de ser candidatos los servidores y funcionarios públicos que hayan sido cesados y destituidos como consecuencia de inhabilitación dispuesta por sentencia penal”.

Sin embargo, Samaniego consideró que Boluarte no puede ser excluida en este proceso electoral porque las etapas de tacha e inhabilitación ya pasaron y son preclusivas.

“El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede emitir su informe a la Fiscalía para que se hagan las investigaciones respectivas, pero la etapa de exclusiones ya pasó”, señaló.

¿Debió renunciar a Reniec seis meses antes?

Hay otros juristas que opinan, como Fernán Altuve, que Boluarte debió renunciar a Reniec seis meses antes del proceso electoral.

Esta opinión se base en el inciso b del Artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones que señala que no pueden postular a la Presidencia o vicepresidencias de la República: “Los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de los organismos integrantes del Sistema Electoral y el Defensor del Pueblo, si no han dejado el cargo 6 (seis) meses antes de la elección”.

Altuve considera que, al ser Reniec un organismo integrante del Sistema Electoral, y al señalar el inciso b a “los miembros”, sin precisar algún tipo de exclusión, significa que esta condición se aplica a todos los trabajadores de Reniec, lo que incluye a Boluarte, quien es jefa encargada de la Oficina Registral Surco - Higuereta.

Por su parte, José Naupari, abogado especialista en derecho electoral, sostuvo que Boluarte no habría vulnerado ningún artículo de la ley electoral debido a que sus artículos 107 y 114 tienen varias formas de interpretarse.

“El artículo 107 tiene dos formas de ser interpretado de manera amplia o restrictiva. Si lo vemos de la forma amplia, no importa si el postulante es un trabajador CAS o locador de un organismo electoral. Pero si lo vemos, desde una manera restrictiva ese mismo numeral se refiere a las cabezas, y que estos deben renunciar seis meses antes, y la señora Boluarte no era jefa de Reniec sino una funcionaria y por eso no se aplicó. Quizás vulneró alguna norma interna de Reniec al hacer proselitismo en horario laboral, pero eso lo decidirá la institución”, precisó.

En esa línea, recalcó que es necesario que el próximo Congreso “uniformice la Ley Orgánica de Elecciones y llene los vacíos legales” para que pueda aplicarse de manera correcta.