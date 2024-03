Dina Boluarte pasó por una semana llena de cuestionamientos al descubrirse que usa relojes de alta gama, entre ellos de la marca Rolex. Esto incentivó a que la Fiscalía abriera de inmediato una investigación preliminar por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Cuarto Poder, conversó con la influencer y experta en artículos de lujo, Maggie May, quien aseguró que todos los relojes Rolex que usa la mandataria son modelo Datejust.

“Datejust es porque puedes ver la fecha. Aquí está el numeral de la fecha del día de hoy. Por eso lleva ese nombre. Podemos ver que el reloj tiene varias combinaciones de colores”, indicó la experta.

Según el dominical, son tres los relojes que posee Dina Boluarte entre sus lujosos accesorios. “Los tres son Datejust. En este caso serían en el tamaño 36. Por las dimensiones de la muñeca de la presidenta”, detalló.

Características de los tres relojes Rolex de Boluarte

Primer Rolex:

“Jubilee quiere decir jubileo. Ese es el nombre es español en realidad. Todos los relojes Rolex son Oyster. Es decir cerrados como una ostra, el agua no puede pasar. En los brazaletes es distinto, este es el más elegante y este, el míster es como el todoterreno. Ella tiene tanto datejust en oyster como en jubilee”, indicó la influencer y conocedores de relojes de alta gama.

Segundo Rolex

El segundo reloj identificado es también modelo Datejust y también de tamaño 36. Sin embargo, usa una correa tipo oyster y brilla mucho más por varias razones. “Me gusta porque este reloj está rodeado de diamantes en el bisel. Parece que a la presidenta le gustan los diamantes. El bisel es justamente el círculo que está alrededor de la luna y el fondo es al parecer plateado, según la fotografía. Y en este caso también tiene diamantes en el número 6 y en el número 9″, aclaró la experta.

“Justamente porque es un reloj con Vicente diamantes estaría costando más de 18,000 €. Aquí en la página oficial de Rolex exactamente 18,750 euros (cerca de S/ 75,000)”, agregó Maggie May.

Tercer Rolex

El tercer reloj identificado también es un modelo datejust y se parece mucho al Rolex oro rosa. “Comparte muchas características con el primero, pero este es de un solo tono. Pero tiene todos los numerales con diamantes pequeños. Cada número es un pequeño diamante por así decirlo. (...) El costo de este reloj es aproximadamente 11,900 € (cerca de S/ 14,600) en la página oficial de Rolex”, detalló.

Podría haber un cuarto Rolex

Según indicó el dominical, existiría un cuarto Rolex por las características, sin embargo, la diferencia está en la correa de cuero negro.

“Cuando vi esas fotografías me incliné por decir que es un Rolex 1908. Que es un reloj nuevo que Rolex lanzó el año pasado en el 2023. (...) Pero me quedó todavía la duda y me parece que puede ser un chelín que es un predecesor de este reloj”, aclaró la especialista.

¿Qué tan grande es el mercado en el Perú de relojes de alta gama?

“No es muy grande porque aquí no todos tienen para pagar un reloj de alta gama”, resaltó la influencer. Sin embargo, indicó que en Perú hay pocas opciones para conseguir un Rolex. “La primera opción es ir a la Casa Banchero, la exclusiva y única joyería autorizada para vender Rolex en el país”, aseguró.

