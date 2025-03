El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que este viernes podría estar publicada en el diario oficial El Peruano la ley de restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“Primero que tratándose de una insistencia, el Congreso es el que lo va a publicar. Y espero que lo hagamos el día de hoy, dada la urgencia y la necesidad de contar con una herramienta para luchar contra la delincuencia. Así que ya he dispuesto que en Oficialía Mayor trabajen lo más rápido posible para tenerla el día de hoy, y remitirla al Ejecutivo y luego al Diario Oficial del Peruano”, dijo a los medios de comunicación.

LEA TAMBIÉN: César Acuña tomará vacaciones pese a estado de emergencia en La Libertad

En otro momento, Salhuana descartó algún tipo de presión para -en principio- no poner a debate la restitución de la detención preliminar. Señaló que no estaba dentro de sus decisiones, sino de la Junta de Portavoces.

“He escuchado a algunos parlamentarios señalar que el presidente del Congreso no ha cumplido su palabra, que el presidente del Congreso no lo poste en debate. Y yo quiero precisar frente a ustedes y a la opinión pública que el presidente del Congreso no decide qué proyecto de ley ingresa al debate. Quienes lo solicitan en la Junta de Portavoces, quienes priorizan los proyectos de ley son los portavoces. Y nadie lo solicitó, incluido los y las congresistas que ayer intervinieron en el Pleno indicando que el presidente se comprometió y no está cumpliendo. Ningún portavoz, ningún portavoz lo solicitó”, acotó.

LEA TAMBIÉN: Presidente del Congreso sugiere al BCRP comprar oro a la pequeña minería

Vacaciones de César Acuña

El gobernador regional de La Libertad, y líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, ha solicitado vacaciones en pleno estado de emergencia de su región por las intensas lluvias.

En ese contexto, Salhuana -que pertenece a la misma agrupación política- aseguró que “él tendrá sus motivos”.

“Yo imagino que en el pedido que ha formulado al Consejo Regional, el Gobernador de la Libertad estará dando las explicaciones que correspondan. Él tendrá sus motivos”, expresó.

LEA TAMBIÉN: Presidente del Congreso sugiere al BCRP comprar oro a la pequeña minería

Compra de oro - Banco de la Nación

Eduardo Salhuana defendió su su propuesta de compra de oro por parte del Banco de la Nación, asegurando que su objetivo es formalizar a los mineros artesanales e incorporarlos a la economía legal, ya que actualmente el 80% del oro producido no paga impuestos ni genera desarrollo para el país.

“No, no tengo por qué retirarlo, es una opinión valedera, respetable, pero yo creo que el Perú no puede continuar en la informalidad, al contrario, hay que incorporarlos a la legalidad, entonces lo que hacemos es solamente criticar las propuestas y no damos ningún aporte, yo esperaría más bien alternativas, ideas, sugerencias, ¿no? El proyecto está presentado y está siguiendo el trámite que corresponde", consideró.