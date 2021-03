“Yo no coincido con muchos de los puntos de vista o realidades de los otros candidatos como Rafael López Aliaga, que sabe hacer dinero para sí mismo, cuando lo que yo sé hacer es dinero para los otros”, señaló el candidato de Avanza País, Hernando de Soto.

De Soto afirmó que lo que él sabe “es crear las condiciones para que todos puedan hacer el dinero directamente”.

Refirió que “hay una buena parte del Perú que vive de intermediar entre ellos y el mercado internacional” y que lo que él quiere hacer es “conectarlos directamente para que nadie esté siendo expropiado”.

“Los que hoy día usen sus conexiones que se beneficien, pero los pobres también van a tener ese derecho bajo un Gobierno nuestro y sabemos cómo hacerlo”, agregó.

“No he escuchado de Rafael decir en algún momento oye, pueblo peruano, hay que elegirme a mí porque yo sé hacer eso para beneficio de nosotros, lo que él ha dicho es mire usted cómo he hecho fortuna, yo sé hacer empresa, lo cual nadie lo niega, pero lo ha hecho en condiciones que privilegian a un pequeño sector de la población que utiliza las concesiones del Estado para luego negociar en posición de ventaja”, sostuvo.

“Está bien, es legal, en el futuro yo voy a hacer que ese derecho de Rafael sea respetado, pero lo voy a extender al 80% de los peruanos”, añadió.