El congresista Darwin Espinoza negó que su esposa, Bélgica Arangoitia, sea la cajera del grupo de parlamentarios que está siendo investigado en el caso ‘Los Niños’. En declaraciones a la prensa, el exvocero de Acción Popular indicó que está a la espera que las declaraciones del colaborador eficaz demuestre sus dichos.

El parlamentario, para minimizar las acusaciones contra su cónyuge, ironizó con la denuncia que pone en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades.

“Mi esposa no es cajera ni del colegio de mis hijos, imagínense. Ni tesorera, ni cajera, no tiene ningún cargo. Yo esperaré que el testigo protegido demuestre, pues, así como esa persona han salido muchos acusadores y no hay ninguna prueba”, expresó.

“Ya están los testimonios de las personas que han asumido los cargos en Sencico y que han desmentido cualquier vínculo que haya tenido yo o mi esposa”, agregó.

Para Espinoza, las afirmaciones hechas por el testigo es algo “tonto” y solo está siendo usado para “manchar honras” . Incluso, el legislador indicó que está siendo víctima de reglaje en las últimas semanas, luego que saliera a la luz las presuntas denuncias en su contra.

Darwin Espinoza se pronuncia ante investigación del Ministerio Público. Foto: gob.pe

Antecedentes

Como se recuerda, un colaborador eficaz en el caso de la empresaria Sada Goray, quien está siendo procesada por presuntamente haber realizado pagos de coimas a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, proporcionó a la fiscalía detalles sobre una reunión entre ella, el congresista Darwin Espinoza y su esposa.

“Indicando que [en] una de las reuniones, el congresista llevó a su esposa Bélgica Arangoitia (...) y según había informado el congresista, su esposa era tesorera del grupo de los diez congresistas, es decir, la encargada de manejar el dinero”, declaró el colaborador eficaz.

La bancada Acción Popular emitió un comunicado en rechazo a la emisión de un reportaje que acusa a la esposa del congresista Darwin Espinoza de ser la presunta “cajera” del grupo de legisladores investigados por la Fiscalía por el caso Los Niños.

“Hacemos un llamado a los medios de comunicación a respetar el principio constitucional de presunción de inocencia, así como evitar el uso del término “niños”, con el que se vienen refiriendo a un grupo de congresistas, denostando además una falta de respeto a las personas y a la función que ejercen”, agrega el texto.

