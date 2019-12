La Contraloría General de la República detectó que tres servicios que brindó el abogado Humberto Abanto -investigado en el marco de los árbitros que presuntamente emitieron laudos a favor de Odebrecht a cambio de sobornos- ocasionaron afectación al principio de legalidad de las contrataciones del Estado.

Según informó Canal N, se trata de tres contratos emitidos entre agosto y setiembre de 2018 que suman un total de S/ 100 mil y por los que la Contraloría detectó que la Oficina de Defensa de las Leyes del Congreso utilizó los servicios de Abanto sin contar con un contrato previo que establezca plazos y costos de servicios. Todos estos se regularizaron después de realizado el trabajo.

El abogado brindó asesoría legal sobre la publicidad estatal y la reforma constitucional para la no reelección de alcaldes y gobernadores, temas que eran debatidos en el Tribunal Constitucional a mediados de 2018. Por cada uno de estos servicios cobró S/ 33 mil.

“No es inusual que se hagan actos en vía de regularización cuando hay urgencia en la prestación de servicios. Lo importante para mí es que se ha establecido por la Contraloría que el servicio se ha prestado. Es una simple irregularidad administrativa, no constituye una violación del principio de legalidad contra lo que dicen los auditores de la Contraloría”, afirmó Abanto.

Como se recuerda, en octubre del año pasado, Humberto Abanto admitió que realizó asesorías para el Legislativo, tal como lo reveló el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial.

Pérez indicó durante la audiencia en la que se analizaba el pedido de prisión preventiva para Vicente Silva Checa en el marco de la investigación a Keiko Fujimori, que Abanto fue proveedor del Congreso “por contrataciones por servicios por el monto de S/30.360 soles con fecha de inicio de la orden 20 de julio del 2018, según el reporte del OSCE".

Al respecto, Humberto Abanto sostuvo que realizó órdenes para el Congreso para defenderlo en los casos de tres leyes de inconstitucionalidad.

"Es cierto, he sido contratado para la defensa de tres inconstitucionalidades, una es la reforma para la cuestión de confianza, otra es la ley de publicidad estatal y la tercera sobre la reforma constitucional para la no reelección de alcaldes y gobernadores […] A mí me contratan como abogado, no veo cuál es el problema, yo no tengo impedimento para contratar con el Estado. Estoy hábil para ejercer mi profesión. Yo he defendido al Congreso, ¿cuál es el conflicto de intereses?”, dijo en ese momento.

Abanto precisó que no fue contratado por la presidencia del Congreso, sino por la Oficina de Defensa de las Leyes. Cabe anotar que, durante esa contratación, el jefe de esa oficina era Luis Mejía Lecca, tesorero de Fuerza Popular, quien también es procesado en el mismo caso de Keiko Fujimori.

El documento de la Contraloría de la República precisa que Mejía Lecca incurrió al menos en responsabilidad administrativa.