El Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, convocado para este viernes 17 de junio por el presidente de la República, Pedro Castillo, culminó sin llegar a ningún acuerdo por falta de quórum.

Así lo informó la titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, quien detalló que no acudieron el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Augusto Ferrero Costa, y la titular del Poder Legislativo, María del Carmen Alva (Acción Popular).

“Lamentablemente no ha habido el quórum para tomar decisiones. No ha acudido el presidente del Tribunal Constitucional, tampoco la presidenta del Poder Legislativo. En el caso del presidente de la Junta Nacional de Justicia (Henry Ávila), ha justificado su inasistencia y eso está asentando en que está en plenas entrevistas para los jueces supremos que van a designar”, refirió.

Barrios Alvarado también señaló que otro ausente fue el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hoy interrogó al jefe de Estado por más de tres horas en el marco de la investigación por supuestos actos de corrupción cometidos en licitaciones dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“La norma de creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia establece que para llegar a un acuerdo se necesitan 5 votos y el día de hoy solo hemos participado 4 personas. Agregó a ello que tampoco concurrió el fiscal de la Nación. No ha dado ninguna justificación por su inasistencia”, acotó.

“(María del Carmen Alva) no ha concurrido y no se nos ha dado ninguna explicación sobre su inasistencia”, añadió la titular del Poder Judicial, quien indicó que, no obstante no tomar ningún acuerdo, se tuvo una “amplia conversación” sobre temas sensibles dentro del sistema de justicia.

“Hemos hablado de las unidades de flagrancia que lidera el Poder Judicial que va a funcionar a partir del 1 de julio en Trujillo y lógicamente se ha previsto el compromiso de que esto se va a desplegar a otros distritos judiciales”, manifestó.

“Hemos planteado que esto se despliegue a la ciudad de Lima y el compromiso por ahora de evaluación del presidente para otorgarnos el presupuesto necesario a todas las instituciones para que esto se pueda aplicar en Lima”, agregó.

Declaraciones de la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios, luego del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. (Video: Canal N)