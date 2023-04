Un reportaje realizado por Cuarto Poder reveló que hay un grupo de congresistas que en las últimas sesiones del pleno del Parlamento han optado por asistir virtualmente, pese por obligación deben acudir de manera presencial.

El dominical indicó que una de las parlamentarias es Noelia Herrera Medina (Renovación Popular), quien detalló que no se ha presentado presencialmente en los últimos ocho plenos. En respuesta a ello, la legisladora dijo que desde diciembre a enero estuvo con descanso médico.

“En adelante a algunos plenos he venido y otros cuando no he venido es porque estoy en mi región, yo estoy en campo”, dijo la representante de la región Callao.

LEA TAMBIÉN: Denuncian que congresista Rosío Torres recorta el sueldo de sus trabajadores

Tras revisar las actas de asistencia y votaciones de todos los plenos del 2023, el programa corroboró que Herrera, pese a que figura como presente en varias de esas sesiones, no asistió a ninguno de los 6 plenos de enero. Además, indicó que Herrera participó a distancia en 5 de los 6 plenos de febrero, mientras que en marzo solo acudió a 3 de las 6 sesiones plenarias.

Otra de las congresistas apuntadas es María Córdova Lobatón (Avanza País), quien se ha ausentado en varios de los últimos plenos. En diálogo con el dominical, aseguró que ella se encuentra de su región, Lambayeque, porque su mandre está allí y se encuentra delicada de salud. Según el registro en todas las sesiones de enero y febrero se presentó de manera virtual.

LEA TAMBIÉN: Hermano de Boluarte habría tenido reunión en el Midis sin que se registrara su visita

Héctor Acuña (No Agrupados) también ha preferido la virtualidad desde que inició el año. Por ejemplo, en el pleno de febrero estuvo conectado desde una plataforma virtual. “Acá hay proyectos, ¿para escuchar lo mismo? Prefiero dedicar mi tiempo en cosas más útiles”, contestó al ser consultado por su presencia virtual en la sesiones plenarias.

Lo mismo ocurre con el parlementario José Luna Gálvez. Durante marzo pasado, el 22 tuvo licencia por enfermedad, el 23 estuvo ausente sin justificación durante toda la sesión legislativa y el último miércoles 29, le dieron una licencia oficial para que no participe del pleno.

Cabe resaltar que el Congreso ha establecido que desde hace tres semanas la asistencia presencial a las sesiones del pleno sea de manera obligatoria.

