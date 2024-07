La Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó el dictamen mediante el cual se dispone otorgar una asignación mensual para los comandos que participaron en el operativo militar Chavín de Huántar.

El dictamen del proyecto de ley obtuvo 19 votos a favor de los miembros del citado grupo de trabajo, quienes sesionaron este miércoles.

La propuesta del Poder Ejecutivo plantea otorgar S/ 2,550 mensuales para cada uno de los comandos , los mismos que serán identificados por el l Ministerio de Defensa (Mindef) mediante el procedimiento que la cartera establezca.

La finalidad de la asignación es reconocer la labor que realizaron los comandos en las acciones desplegadas para el rescate de las 72 personas que se encontraban en condición de rehenes en la residencia del embajador de Japón.

De acuerdo con el dictamen, se autorizará excepcionalmente al Mindef a financiar la implementación de la propuesta durante el año fiscal 2024, con cargo a su presupuesto, para lo cual podrá efectuar también las modificaciones necesarias.

En otro de los artículos de la propuesta se indica que la asignación especial propuesta “no tiene carácter ni naturaleza remunerativa, no es transferible, no es pensionable, ni hereditario, y no se encuentra afecta a cargas sociales”.

Asimismo, en las disposiciones complementarias finales se precisa que la ley que establece la mencionada asignación mensual especial no será aplicable a las personas que tengan sentencia firme condenatoria por la comisión de delitos dolosos.