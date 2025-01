Nuevas evidencias aparecen en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’. En una fotografía, se observa al exprefecto de Cajamarca, Noriel Chingay Salazar, con billetes en las manos. Esta escena confirmaría el pago de dinero para la designación de prefectos y subprefectos en la región Cajamarca, informó Canal N.

Así lo ha asegurado ante el Ministerio Público, el colaborador eficaz con identidad develada, Gilmer Flores Fernández, quien en diciembre de 2024 entregó fotografías a los miembros del equipo especial de fiscales que investiga el caso en el que Nicanor Boluarte, Noriel Chingay y otros, señalados como presuntos miembros de una organización criminal que se habría encargado de la designación irregular de prefectos y subprefectos para beneficiar al partido político Ciudadanos por el Perú.

Gilmer Flores ha dicho ante la Fiscalía que él tomó esas fotografías a mediados del 2023. En otra de las imágenes se ve a una persona en el interior de un vehículo contando un fajo de dinero, y en segundo plano, con sombrero, aparece Noriel Chingay, acercándose al auto.

En otra foto se ve a al exprefecto de Cajamarca con billetes en mano. Gilmer Flores ha dicho ante el Ministerio Público: “Se visualiza a Noriel Chingay recibiendo dinero, siendo el monto de cuatro mil soles en efectivo, producto del dinero que yo recaudé de los pagos de los subprefectos que fueron designados dentro de la región Cajamarca; quiero precisar que yo tomé la fotografía cuando yo ya era subprefecto distrital de Cajamarca (..) estando a mi costado una persona de mi confianza quien me estaba ayudando a contar el dinero”.

Flores Fernández ha relatado ante las autoridades, entretelones de su nombramiento como subprefecto provincial de Cajamarca.

“Me enviaron por WhatsApp una señorita de la Dirección general de gobierno interior diciendo que llene de manera inmediata esos documentos porque iba a ser designado como subprefecto, yo descargué esos documentos [...] En ningún momento he presentado una solicitud para que me consideren como subprefecto, solamente proporcioné mi número de DNI, celular y correo electrónico a Noriel Chingay Salazar”, indicó el colaborador eficaz.

LEA TAMBIÉN: Poder Judicial no aplicará ley de crimen organizado en caso ‘Los Waykis en la Sombra’

La Fiscalía también ha recogido el testimonio de Norma Ramos Becerra, una abogada cajamarquina, testigo en el caso, quien ha relatado que en julio de 2023 concretó una reunión con el entonces prefecto regional de Cajamarca Noriel Chingay.

“Yo preparé un almuerzo, alisté cuyes fritos (.. )yo directamente me dirigí a Noriel Chingay y le dije que tenía conocimiento que mediante su ayuda y entregándole una suma de dinero podía acceder al cargo de subprefecto distrital. Ante eso, Noriel Chingay me dijo que sí era posible y me ofreció ser subprefecto de Contumazá por el monto de 4,500 soles a lo que yo le dije que era mucho y Noriel Chingay me dijo que podía reducir el monto de pago cómo máximo 3,500 soles pero que el pago debía realizarse en una sola cuota, ante ello yo accedí”, indicó la mujer.

Norma Ramos afirmó que hizo el pago tres días después de la reunión, pero su nombramiento no se concretó.