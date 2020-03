Exministro Eleodoro Mayorga: “Acusaciones en mi contra no tienen ningún sustento”

El exministro de Energía y Minas Eleodoro Mayorga aseguró que las acusaciones en su contra por el Caso Gaseoducto del Sur “no tienen ningún sustento”, pues afirma que siempre actuó en el marco de la ley y no tuvo injerencia alguna en la adjudicación del proyecto al consorcio encabezado por Odebrecht.

A través de un comunicado titulado “En defensa de mi honor y la verdad”, refirió que su actuación al frente del Minem “se enmarcó en el objetivo político de sacar adelante un proyecto necesario para el desarrollo de nuestro país”.

“Mi trayectoria profesional de más de 50 años es ampliamente reconocida e intachable. Las acusaciones realizadas en mi contra no tienen ningún sustento. Siempre actué en cumplimiento de mis funciones”, expresó.

“En tanto ministro y miembro del Consejo Directivo de Proinversión nunca transgredí la ley y nunca tuve injerencia en los estamentos encargados de llevar adelante el concurso del Gaseoducto, quienes tenían y procedían con autonomía”, añadió.

Mayorga aseguró que puede probar que no ha obstaculizado a la justicia y que en los últimos tres años ha asistido a todas las citaciones de la fiscalía y del Congreso. También alegó que puede demostrar su trabajo como profesor universitario y consultor internacional.

“Por lo demás no tengo ninguna razón para fugar pues no tengo nada que ocultar”, remarcó al señalar que no existe “ninguna razón o fundamento serio para que el Poder Judicial acepte el pedido fiscal de prisión preventiva”.

“Esto no quiere decir en absoluto que no seguiré colaborando con la justicia. Seguiré colaborando con la justicia, soy el primer interesado en que la investigación siga y se conozca la verdad. Creo en la justicia de mi país y estoy seguro de que al final de todo el proceso judicial la verdad se abrirá paso”, sentenció.

Como se recuerda, la fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para la ex primera dama Nadine Heredia, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla y el propio Mayorga Alba.

Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, por presuntamente favorecer a Odebrecht con la concesión del proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP), que se adjudicó en el 2014.

El pedido ante el Poder Judicial fue realizado por la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial, quien recientemente dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Heredia, Castilla, Mayorga y otros exfuncionarios de la gestión de Ollanta Humala.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, Heredia actuó como una “funcionaria de facto” para favorecer a Odebrecht con el proyecto GSP. Para ello, presuntamente lideró junto a su esposo, Ollanta Humala, una organización enquistada en el gobierno central.

En tanto, Castilla y Mayorga habrían tenido el rol de promover condiciones favorables a Odebrecht para que gane la buena pro del proyecto. Según la fiscalía, ambos “habrían formado parte del pacto colusorio [con Odebrecht] en perjuicio del patrimonio del Estado”.