La congresista Carolina Lizárraga (Partido Morado) aseguró este domingo que no ha “pedido ningún cargo” y solicitó al Parlamento buscar “un consenso transparente” para la sucesión de la Presidencia de la República tras la renuncia de Manuel Merino al cargo.

“Yo no he pedido ningún cargo. No es mi estilo. Yo seguiré en mi camino de buscar la legitimidad, a través del voto de los militantes de mi partido primero, y de nuestro país, después”, sostuvo en una publicación en su cuenta de Facebook.

Lamentó, en esa línea, que se haya jugado “con el honor de las personas” en el marco de los acuerdos de la Junta de Portavoces para definir a la próxima Mesa Directiva del Parlamento.

“No terminamos de secar nuestras lágrimas por los tres jóvenes que han muerto para devolvernos la democracia y parece que no hemos aprendido nada. Se ultraja y se juega con el honor de las personas para saciar apetitos personales y de grupo”, señaló.

La también precandidata a la presidencia por el Partido Morado explicó que votó en contra de la vacancia presidencial de Martín Vizcarra con el objetivo de que no se produzca “la crisis de inestabilidad que atravesamos ahora”.

Además, dijo esperar que “los apetitos de poder no nublen la razón” de los congresistas en el marco de la elección de quien suceda a Manuel Merino en la Presidencia de la República.

“Que no se permita que personas hagan con sus actos que se pierda otra oportunidad de construir un país democrático, plural, tolerante y con visión de futuro hacia el bicentenario que nos espera el 2021. Que los apetitos de poder no nublen la razón, que no vuelvan a hacer perder el sentido de realidad”, manifestó.

“Recordemos que han muerto jóvenes que salieron a luchar, no por Vizcarra, sino por defender sus derechos, por la democracia y, sobre todo, por un Perú justo para todas y todos. Busquemos un consenso transparente en el Congreso”, añadió.