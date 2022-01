El Ministerio Público negó que el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien es investigado por el Caso Sunat, haya solicitado acogerse a la colaboración eficaz.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que de acuerdo a lo informado por el despacho del fiscal Marco Huamán Muñoz, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a la fecha no ha ingresado solicitud alguna en ese sentido.

“En relación a la información que viene circulando en diversos medios de comunicación sobre un supuesto pedido del ciudadano Bruno Pacheco Castillo para acogerse a la colaboración eficaz es necesario informar que dicha versión es falsa”, señaló en la red social.

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 28, 2022

Como se recuerda, Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno, es investigado por haber ejercido supuestas presiones al jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera, para favorecer a terceros.

En noviembre del 2021, el fiscal Marco Huamán abrió una investigación preliminar a Pacheco Castillo por el presunto delito de tráfico de influencias tras la difusión de mensajes de WhatsApp con el superintendente de la Sunat.

El año pasado, el portal Lima Gris dio a conocer conversaciones de Bruno Pacheco, en el que le escribe insistentemente presionando a Vera, con el fin de favorecer a empresas que tienen deuda con dicha entidad.

En uno de los chats enviado por el secretario el 22 de setiembre al jefe de la Sunat, se lee: “Enrique, este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución”.

En otro momento le dice al jefe de la Sunat: “Kike, del amigo anterior me informan que solo hay resoluciones 2014 y faltan 2016 y creo 2017. Creo ya deben de dejarlo porque si no lo van a mandar a la bancarrota. Hay que apoyar y me avisas de los cometidos por favor. Gracias”.