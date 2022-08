El abogado del mandatario, Benji Espinoza, informó a Gestión que evalúan pedir la nulidad de este primer testimonio brindado por Pacheco debido a que no se sabe exactamente si lo hizo en calidad de testigo o de aspirante a colaborador eficaz.

En ese sentido, dijo que pedirá esta semana a la Fiscalía la información respectiva para adoptar una decisión final.

“Si el señor (Bruno) Pacheco es testigo, no puede declarar a solas con la Fiscalía, sino con la presencia de la defensa, algo que no ha ocurrido. Esa información aún no ha sido aclarada por el Ministerio Público, para saber si están cumpliendo con la normativa o no”, acotó.

En su primer testimonio brindado ante la fiscal Barreto, el exfuncionario de Palacio reveló que Castillo presuntamente había coordinado su fuga, a través de su asesor Beder Camacho, entre otras cosas más.

Contrainterrogatorio

Espinoza agregó que también solicitaron a la Fiscalía que realice un interrogatorio, en calidad de testigo, a Pacheco por los casos que actualmente viene siendo investigado, entre ellos, Puente Tarata III y ascensos en las FF.AA.

“Tiene que ponerse fecha y hora (para la toma de declaración) y nosotros debemos estar presentes para poder contrainterrogar al señor (Bruno) Pacheco”, apuntó.

El dato

Citación. El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, informó que mañana decidirá, junto a su cliente, si acuden el próximo 4 y 9 de agosto a la Fiscalía para responder por los casos ascensos en las FF.AA. y por la denuncia de Mariano González. Dijo que es una opción guardar silencio.