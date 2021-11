El congresista de Perú Libre y expresidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que le genera sospechas que el exsecretario presidencial de Pedro Castillo, Bruno Pacheco, haya guardado US$ 20,000 en su despacho de Palacio de Gobierno.

Pidió al Ministerio Público que realice las investigaciones que corresponden por este caso.

“Eso se va a definir en el proceso de investigación. Nosotros hemos sido honestos, nos pueden cuestionar que somos radicales, pero muy delicado para nosotros son temas de corrupción. Ese tema será un punto a evaluar y a tener en cuenta. Ese tema tiene que ser uno de los puntos a valorar a la hora de tomar decisión (sobre la vacancia presidencial)”, aseveró a los medios antes de ingresar al Congreso.

“En primer lugar, poner en manos del Ministerio Público es la acción mas inmediata, lo que se debe hacer es no estar felicitando a la persona. Se debe acreditar de dónde viene ese dinero, me genera sospecha que una persona vaya a su trabajo con US$ 20,000. Para nadie eso es razonable, hay que esperar que se desarrollen las investigaciones, nosotros tenemos la postura, pero este es un elemento nuevo para tomar decisiones”, agregó.

A inicios de este mes, Bellido Ugarte pidió a Castillo, que separe del cargo a Bruno Pacheco, debido a las denuncias que existen en su contra por haber hecho presiones para que se den determinados ascensos en las Fuerzas Armadas.

Pacheco había sido nombrado en el cargo el pasado 29 de julio, cuando la presidencia del Consejo de Ministros era ejercida por el propio Guido Bellido.

Ayer se reveló que el ex secretario general de la Presidencia de la República, Bruno Pacheco, tenía guardados US$ 20,000 en el baño de su despacho, ubicado en Palacio de Gobierno. Ello fue consignado en el acta de la diligencia fiscal que se realizó en el lugar el último viernes, como parte de la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.

De acuerdo con el documento del Ministerio Público, el hombre de confianza del presidente Pedro Castillo respondió que “el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/ 25,000, permitiendo también voluntariamente hacer el conteo de los billetes exhibidos, verificando que asciende a la suma de US$ 20,000″.