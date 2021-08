El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, adelantó que podría presentar cuestión de confianza si el Congreso de la República decide interpelar a algún integrante del Gabinete Ministerial.

En declaraciones a RPP Noticias, indicó que aún no se ha tomado una decisión sobre el tema y pidió seriedad a las bancadas en el Parlamento Nacional, pues las interpelaciones no son un “juego”.

“Evaluaremos porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento no tenemos todavía tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir con otra cosa. Hay que ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, expresó.

“Si la mayoría ha dado la confianza a este gabinete, hay que entender que las minorías tiene que respetar, pero si mañana empiezan a interpelar, porque tienen el claro objetivo de vacar al presidente y el Perú no se va a quedar de brazos cruzados”, señaló luego el Premier en entrevista con TVPerú.

Agregó que “hay herramientas en la Constitución contra este tipo de actos de desestabilizar al Gobierno, la cuestión de confianza es una herramienta y hay que darle uso cuando sea necesario”.

Bellido Ugarte también aclaró que en este momento no se tiene previsto ningún cambio en el Gabinete Ministerial y consideró que es difícil dar “estabilidad política” a aquellos partidos que se negaron a reconocer los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2021.

“Es difícil dar la estabilidad política a quienes nunca han querido reconocer siquiera los resultados. Allí están. Por más que quieras poner uno u otro, siempre ellos van a estar observando y poniendo zancadillas. Eso ya lo sabemos”, subrayó.

“Acá no se trata de personas, acá hay un sector que tiene claro un objetivo –y eso ha sido antes de la campaña de la segunda vuelta- de querer ganar las elecciones y desconocer el proceso electoral”, añadió.

Finalmente, el primer ministro reiteró que si bien son consecuentes con lo que plantearon durante la campaña electoral y que Perú Libre ya se encuentra recolectando firmas para convocar a un referéndum por la asamblea constituyente, el Gobierno ahora está viendo otros “temas inmediatos”.

