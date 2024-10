El expremier Alberto Otárola, instó a la Presidenta Dina Boluarte y a su gabinete ministerial a “dar una adecuada lectura de lo que está pasando en las calles y una adecuada respuesta política”, tras subrayar que está en desacuerdo con quienes piden su vacancia.

Al ser consultado si es que siente que desde el Poder Ejecutivo fueron desleales con él, Otárola indicó que “la lealtad es de ida y de vuelta” y que él siempre ha expresado su lealtad.

“Ha sido una persona (Boluarte) con la que siempre me he llevado bien, ya no tengo contacto con ella y le deseo lo mejor. No estoy de acuerdo con los cantos de vacancia que están rodando estos días, pero sí creo que ella como todos los políticos del gabinete debe saber leer las calles en este momento”, expresó en Cuentas Claras de Canal N.

Añadió que se encuentras realizando sus actividades privadas. “En estos casos, cuando uno se va, se tiene que ir bien y definitivamente sin obviar la responsabilidad que uno tiene como exministro debe brindar todo el apoyo para la gobernabilidad del país. Se debe indicar lo que está mal y darle sustento a lo que está bien”, apuntó.

En esa línea, el expremier, sostuvo que se debe entender, que en este momento especial de nuestra coyuntura política, el país tiene que salir adelante con un evento importantísimo como la APEC.

En otro momento, le sugirió a Bolaurte que reciba a la Comisión de Fiscalización en su despacho y entrar así a este procedimiento de rendición de cuentas.

Además, comentó que siempre le dijo a la mandataria “nunca te pelees con la prensa” por dos razones fundamentales, uno porque tiene la obligación de explicarle al país las acciones y el trabajo que está haciendo y segundo, porque el funcionario debe ponerse por encima de la coyuntura política y de las diversas especulaciones que pueda haber y darle una explicación coherente al país.

“Veo un poco abrumada a la presidenta y le deseo todo lo mejor. Tiene que empezar a leer la calle y hacer los ajustes”, acotó.

En torno a las declaraciones de Vladimir Cerrón, señaló que el debate político debe superar al cerronismo y la policía debe hacer su trabajo capturándolo.

