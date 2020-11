Las compañías Pfizer y BioNTech informaron este lunes que la vacuna que vienen desarrollando contra el coronavirus tiene una eficacia del 90% y evita que las personas contraigan el COVID-19.

Según anunciaron, han probado la vacuna en más de 43.000 personas de seis nacionalidades diferentes y esta no ha causado problemas de seguridad. Por ello, pretenden solicitar el uso de la vacuna antes de fin de año.

Pero epidemiólogos e infectólogos consultados por Gestión precisaron que todavía es muy pronto para cantar victoria. Explicaron que aún se debería esperar los resultados de las reacciones adversas que pueda tener esa vacuna a corto, mediano y largo plazo.

“Una cuestión es eficacia, que llegue al 90%, y otra es seguridad. Seguridad significa que no tenga reacciones adversas”, afirmó el médico infectólogo Julio Cachay, de la Clínica Ricardo Palma, en diálogo con este Diario.

En la misma línea se pronunció el infectólogo Ciro Maguiña, quien precisó a Gestión que todavía no se puede afirmar que la vacuna Pfizer esté confirmada al 100% debido a que los efectos adversos están por determinarse.

“Las vacunas tienen sus procesos. Primero tiene que ser segura, y para eso son los estudios clínicos que están haciendo [...] Segundo, se debe tener en cuenta los efectos adversos. No se han terminado los estudios; y tercero, [considerar] la sostenibilidad. Esta no la tiene ninguna de las vacunas que están compitiendo [por llegar al mercado]”, dijo.

De acuerdo con los expertos, la observación que debe tener una vacuna para probar que no tiene reacciones adversas severas se extiende de 5 a 10 años aproximadamente. Añadieron que cada persona puede reaccionar de distinta manera a la vacuna; por lo tanto, nunca se termina de conocer el ‘producto' en su totalidad.

Maguiña precisó que los laboratorios suelen tardar al menos cuatro años en desarrollar vacunas para otras enfermedades. Y aunque ahora se vive un caso excepcional y una carrera contra el tiempo, consideró que "en lo único que se debería confiar en estos meses debería ser en las medidas de bioseguridad, higiene y mascarilla”.

La vacuna en Perú

Los expertos aseguran que probablemente la vacuna contra el COVID-19 llegará al país en el 2021. Pero no coinciden en qué trimestre.

“Va a estar lista en el primer trimestre del 2021. Cuando más del 70% de peruanos esté vacunado, el país tendrá la inmunidad frente al virus”, dijo Julio Cachay. Pero Maguiña cree que la llegada de la vacuna será a finales del 2021.

En tanto, el ex ministro de Salud Víctor Zamora aseguró a Gestión que Perú ya adelantó un pago para adquirir la vacuna de Pfizer. Afirmó que cuando llegue, los primeros en ser vacunados serán los miembros del servicio médico, militares, policías y trabajadores de limpieza. Luego seguirán los profesores, las personas que sufren diabetes, hipertensión, obesidad y los adultos mayores.

Los que no recibirían la vacuna son los menores de 18 años, los jóvenes adultos sanos que no presenten enfermedades de riesgo y las personas que no quieran vacunarse o no tengan tiempo de adquirir la vacuna.

Además, Zamora explicó que "el problema de la vacuna Pfizer es su estabilidad térmica. Debe estar guardada a una temperatura de menos 40 grados. Esa capacidad no la teníamos instalada en el Perú, pero parte de nuestro sistema de adecuación es comprar los termos de contención para que se pueda mantener a la temperatura que debe mantenerse”, dijo.

Optimismo internacional

“Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad”, dijo el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en un comunicado que celebra la eficacia al 90%.

Bourla agregó que se está “alcanzando este hito crítico en nuestro programa de desarrollo de vacunas en el momento en que el mundo más lo necesita”, refiriéndose al récord de contagios de COVID-19, que supera los 50 millones a nivel mundial.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró “alentador” el anuncio. “Nos felicitamos por las noticias alentadoras sobre la vacuna procedentes de Pfizer & BioNTech y saludamos el trabajo de todos los científicos del mundo que están desarrollando herramientas seguras y eficaces para vencer al COVID-19”, dijo en Twitter.

