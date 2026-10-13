Nuevo friaje ingresará a las regiones Puno, Madre de Dios y Cusco. Foto: Senmahi
Nuevo friaje ingresará a las regiones Puno, Madre de Dios y Cusco. Foto: Senmahi
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

que se reportará del 15 al 17 de octubre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

y una disminución de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva.

Durante el friaje se estiman la presencia de lluvias con descargas eléctricas, vientos cercanos a los 50 km/h y abundante nubosidad, en conjunto con una reducción de las temperaturas máximas y mínimas.

Por otro lado, durante el día, las temperaturas máximas alcanzarían aproximadamente 24 °C en la selva sur y 27 °C en la selva central.

El Senamhi indicó que continuará monitoreando el fenómeno y difundiendo información actualizada. También recomendó a la población consultar sus pronósticos, avisos meteorológicos y canales oficiales ante cualquier emergencia.

El Senamhi prevé lluvias, descargas eléctricas y vientos cercanos a los 50 km/h en la selva sur y central por el decimosegundo friaje del año. (Foto: Andina)
El Senamhi prevé lluvias, descargas eléctricas y vientos cercanos a los 50 km/h en la selva sur y central por el decimosegundo friaje del año. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi: descenso de temperatura afectará a ocho regiones hasta el miércoles 14 de octubre
Friaje en Pucallpa: lluvia persistente, cobertura nubosa y descenso de temperatura
Lima continuará con temperaturas de hasta 28°C esta semana, según Senamhi

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.