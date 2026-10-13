Una masa de aire frío ingresará a la zona amazónica de las regiones de Puno, Madre de Dios y Cusco y avanzará hacia la selva central del país, como parte del decimosegundo friaje del año que se reportará del 15 al 17 de octubre, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Según la entidad, el fenómeno provocará lluvias, descargas eléctricas, ráfagas de viento y una disminución de las temperaturas diurnas y nocturnas en la selva.

Durante el friaje se estiman la presencia de lluvias con descargas eléctricas, vientos cercanos a los 50 km/h y abundante nubosidad, en conjunto con una reducción de las temperaturas máximas y mínimas. A su vez, las temperaturas nocturnas serían cercanas a los 18 °C en la selva sur y oscilarían entre 19 °C y 21 °C en la selva central.

Por otro lado, durante el día, las temperaturas máximas alcanzarían aproximadamente 24 °C en la selva sur y 27 °C en la selva central.

El Senamhi indicó que continuará monitoreando el fenómeno y difundiendo información actualizada. También recomendó a la población consultar sus pronósticos, avisos meteorológicos y canales oficiales ante cualquier emergencia.