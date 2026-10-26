Este martes 27 de octubre se llevará adelante el plan de desvío vehicular por la ejecución de la nueva vía rápida Canadá, obra que incluye tres viaductos.

De acuerdo con la Municipalidad Metropolitana de Lima, la intervención comprende la avenida Canadá, desde la avenida Arqueología hasta la avenida Circunvalación, así como un tramo de Circunvalación, en dirección hacia la avenida Javier Prado. Como parte del proyecto, se edificarán tres viaductos aéreos:

-El Eje Vial N.° 01 recorre la avenida Canadá, desde aproximadamente 300 metros de la avenida Circunvalación hasta la avenida Arqueología, en una longitud de 1.9 kilómetros.

-El Eje Vial N.° 02 se desarrolla entre la avenida Arqueología y la calle Celendín, con una longitud de 1.1 kilómetros.

-El Eje Vial N.° 03 corresponde a un viaducto en forma de U ubicado en la avenida Circunvalación, que facilitará los retornos vehiculares.

Qué vías se cerrarán

El gerente general de Invermet, Luis Felipe Gamarra, informó que el cierre vehicular será desde la avenida Arqueología hasta la avenida Circunvalación. “La avenida Canadá será durante este tiempo únicamente para el transporte público y pesado”.

Los autos privados, usarán vías alternas, tal como se detalla en la imagen a continuación:

Plan de desvío vehicular por trabajos en la avenida Canadá. (Imagen: Invermet)

No obstante, los vecinos que viven en inmediaciones de la obra serán empadronados para recibir los pases respectivos.

La obra tendrá un tiempo de duración de 11 meses. En el primer mes, la avenida Canadá estará abierta en dos carriles y después solo quedará un carril abierto durante la ejecución de la misma, informó la Agencia Andina.

Cambio de carpeta asfáltica

La intervención también contempla el cambio de la carpeta asfáltica existente, el mejoramiento y reconstrucción de veredas y paraderos de buses, la implementación de un nuevo sistema de semaforización, áreas verdes y una ciclovía.

Asimismo, se instalará un nuevo sistema de alumbrado público y se ejecutará la señalización horizontal y vertical integral del área del proyecto, contribuyendo a mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

El proyecto cuenta con una inversión de S/ 226 millones y un plazo de ejecución de 330 días calendario para la etapa de obra. Además, beneficiará a más de un millón de habitantes, comprendiendo un área de intervención de 3.71 kilómetros y conectando importantes vías de la ciudad, señaló la municipalidad metropolitana.