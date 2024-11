Para ello, la Municipalidad de Surco presentó al Congreso de la República el proyecto de ley N° 9298/2024-GL, el cual modifica la ley N° 29090, ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, para incorporar como uno de los requisitos de la entrega de la conformidad de obra que otorga una municipalidad, el haberse reparado la infraestructura dañada debido a la construcción .

La propuesta legislativa se da en respuesta a una resolución emitida por el Indecopi hace unas semanas, la cual declaró como barrera burocrática ilegal la exigencia fijada en una ordenanza de la municipalidad de Jesús María, de reparar los daños ocasionados por las edificaciones para dar la conformidad de obra .

Otros distritos, como Miraflores, también cuentan con una normativa similar, pero se ven impedidos de ejecutarla debido al pronunciamiento del Indecopi, el cual se fundamenta en que este requisito no está contemplado en la ley N° 29090. Para cambiar este escenario, los municipios buscan modificar la citada ley.

El especialista en temas inmobiliarios del estudio Osterling, Ángello Rivera, refirió que la propuesta de la municipalidad de Surco busca fijar el requisito de reparación de daños no solo a la infraestructura pública, como veredas, pistas, cables subterráneos, entre otros, sino también a la infraestructura privada de las viviendas vecinas .

El proyecto de ley busca establecer una medida de presión para que se reparen con prontitud los daños ocasionados en edificaciones colindantes, pues hay casos en que los vecinos han tenido que recurrir a juicios, lo cual demanda años de espera.

Ángello Rivera sostiene que la propuesta conlleva un riesgo, el que los municipios no tengan la capacidad técnica de asegurar que el daño en una vivienda fue ocasionado por la obra o si fue un deterioro que ya existía antes de la construcción.

“¿Cómo puedo acreditar, como autoridad municipal, que un daño está vinculado a la construcción? Se podría generar un incentivo perverso en algunas personas, en reclamar una reparación, cuando no corresponde, pues saben que si no la obtienen, la empresa no tendrá la conformidad de obra”, subrayó.

En esa línea, Rivera refiere que el proyecto también debería establecer la conformación de una comisión técnica en las municipalidades, para que puedan verificar la causalidad de los daños en la infraestructura.

El especialista explicó que el certificado de conformidad de obra es relevante sobre todo para el desarrollador de viviendas multifamiliares, ya que es un requisito para poder independizar los inmuebles a nivel registral.

Por su parte Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), criticó la propuesta, pues advierte que dificultaría la actividad inmobiliaria, no solo por un posible mal uso de la norma a nivel de los vecinos de la zona, sino incluso también de algunos municipios.

“Lo que se puede hacer es que las propias municipalidades ajusten sus procedimientos de fiscalización, para revisar que las condiciones técnicas de construcción se cumplan”, sostuvo.

Asimismo, recordó que las promotoras inmobiliarias están obligadas a presentar un seguro contra todo riesgo, pues es un requisito presentar esta póliza cuando se tramita la licencia de edificación. “Y es función de la municipalidad verificar que ello se cumpla. Cuando hay un daño, se tiene que activar este seguro”, anotó Valdivia.

