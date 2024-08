Conducir sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) puede resultar en una multa M28. Esta infracción se aplica cuando un vehículo circula sin una póliza vigente o sin el Certificado de Accidentes de Tránsito, si corresponde.

Como se recuerda, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estableció mediante el decreto N.º 019-2020 que aquellos que conduzcan un vehículo de transporte público sin contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y tampoco tengan el Certificado de Inspección Técnica Vehicular, se enfrentarán a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, así como a una inhabilitación.

Contar con el seguro obligatorio es fundamental para asumir la responsabilidad y los costos derivados de posibles siniestros. Es esencial cumplir con esta exigencia legal y, si es posible, optar por la versión electrónica del SOAT para evitar infracciones y agilizar el proceso de obtención del seguro.

¿Cuánto es la multa por manejar sin SOAT?

La multa por no tener SOAT vigente es del 12% de una UIT. En el año 2024, una UIT equivale a S/ 5,150, por lo que la multa sería de S/ 618.

SOAT. Foto: Freepik

En esa línea, con el objetivo de ofrecer una solución accesible, la aseguradora Vivir Seguros lanzó al mercado peruano el SOAT disponible desde S/ 44 para autos híbridos y chinos, con el objetivo de crecer un 30% al término del año, duplicando así la meta del año anterior.

“Dentro de la oferta de autos híbridos y de procedencia china, existen marcas con bajas tasas de siniestralidad que se están volviendo más populares entre los consumidores peruanos. Los autos híbridos, en particular, no se utilizan comúnmente para servicios de taxi o carga, lo que reduce su probabilidad de siniestros. Mientras que los autos de procedencia china se están integrando cada vez más en las preferencias de los consumidores peruanos , logrando un crecimiento y liderazgo en diversos segmentos del sector automotor”, señaló María Fernanda Tejada, sub gerente de E-commerce de la marca.

¿Cómo obtener un SOAT electrónico?

Según la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), la mayoría de las compañías ofrecen la opción de comprar un SOAT electrónico a través de la banca, por Internet o con tarjetas de débito o crédito. Para adquirirlo, solo debes seguir estos pasos:

Elige la aseguradora donde obtendrás tu SOAT electrónico y accede a su sitio web.

Selecciona la opción ‘Adquirir un SOAT digital’ e ingresa la placa de tu vehículo.

Proporciona tu información personal, como el número de tu DNI. En la plataforma, podrás ver el precio del seguro que contratarás, el cual dependerá de las características de tu vehículo.

Finalmente, realiza el pago correspondiente.

