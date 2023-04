El Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto cuatro temas en su agenda vinculados al chequeo obligatorio, las farmacias públicas, la vacunación y el destrabe de proyectos.

En esa línea, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, comentó que su sector impulsará un programa denominado “Chequéate Perú”.

“La tercera semana de mayo estaremos haciendo un chequeo obligatorio a nivel nacional donde nuestros establecimientos van a estar abiertos las 24 horas, los siete días de la semana. En esta primera etapa pretendemos hacer el chequeo a 7,000 personas”, aseguró.

La ministra agregó que una vez concluida dicha etapa, los establecimientos van a continuar con el chequeo.

“Esto significa que no va solo el Ministerio de Salud. Va EsSalud, las entidades privadas, las Fuerzas Armadas, la sanidad. Todos los que hacen salud van a brindar este chequeo obligatorio. Quien no lo hace, voy a determinar que Susalud -que es de mi dependencia- vaya, sancione, cierre a quien tenga que cerrar, a quien no cumpla esa función”, remarcó.

Destrabe de proyectos de salud

Gutiérrez comentó que están enfocados en el destrabe de proyectos de salud. Habla de más de 57 hospitales trabados por S/ 3,520 millones.

“Nuestro país ha invertido y están abandonados. Obras que les falta solo el 10%, 15%, 20%. Si todos trabajamos juntos, inyectamos presupuesto, le ponemos el marco legal, nos damos el soporte con asesoría jurídica e invitamos a la Contraloría con su control concurrente, avanzamos. Es bien fácil después de hacer las actividades, señalar; ahí salen los genios. Si trabajamos todos unidos, con esfuerzo de destrabe, vamos a recuperar no solo S/ 3,520 millones, sino también vamos a dejar de gastar de 150% a 300% más por establecimientos que no se ponen en marcha”, detalló.

