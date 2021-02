Óscar Ugarte, ministro de Salud, explicó que las empresas privadas no tienen impedimento para importar/comercializar vacunas antiCOVID, según la Ley 31091 que fue promulgado por el Congreso actual.

No obstante debe cumplir con lo referido en el articulo 234 del Código Penal que indica que cuando son bienes esenciales, como ha sido categorizada la vacunación, no pueden cobrar más de lo que cobra el Estado. “El Estado no cobra, es gratuito”, anotó.

“Lo que en aplicación a este articulo, de importarse la vacunas por empresas privadas tendrá que ser (ofrecidas) gratuitamente mientras el Estado lo aplique así”, precisó durante su intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Agregó -en esa línea- que en conversaciones informales con el sector privado “ellos estarían dispuestos de que sea así”.

Como se recuerda la Confiep precisó -la semana pasada- explicó que ha iniciado un proceso de consulta a empresas privadas, a través de los gremios empresariales y cámaras de comercio regionales, para evaluar la disposición de las compañías en comprarlas y distribuirlas de forma gratuita a los trabajadores y a sus familiares.

“La ley autoriza que las empresas privadas puedan importar, no obstante el problema es práctico. Para importar sea requiere registrar en el país la vacuna que será importada. Sin ese requisito no va a poder importar”, aclaró.

En ese contexto, dijo que las vacunas de Sinopharm y Pfizer ya cuentan con registro sanitario condicional y que está proceso para su registro sanitario ante la Digemid la vacuna rusa de Gamaleya (Sputnik V).

“No estamos en contra de la participación del sector privado (en la compra de vacunas), pero sobre la base de que sean gratuitas, con respeto a las prioridades de vacunación establecidas y que no le reste al Estado la posibilidad de negociar para comprar más vacunas”, subrayó.

Ante ello pidió a los operadores privado que las negociaciones que realizan, “no entorpezcan” las negociaciones que ya viene ejecutando el Estado peruano para la compra de más vacunas antiCOVID.

“ Lo único que pedimos es que cualquier negociación del sector privado no entorpezca las negociones del Estado, que no reste en concretarse los acuerdos . Si son otros laboratorios (con las que está negociando) que el Estado no está negociando, bien”, remarcó.

Ante ello pidió que el sector privado les informe las tratativas que estarían efectuando, para no duplicar esfuerzos.