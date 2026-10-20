El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia desde el penal de Barbadillo, en Ate, hasta un hospital del mismo distrito, tras presentar un cuadro de cólico renal. Durante su atención médica, habría sufrido una complicación cardíaca que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) .

La información fue difundida por su abogado, Alejandro Salas, quien comunicó que el exmandatario permanece en UCI bajo atención médica especializada.

Martín Vizcarra ingresó a Trauma Shock

De acuerdo con el pronunciamiento de su defensa legal, Vizcarra ingresó inicialmente al área de Trauma Shock del establecimiento de salud, destinada a la atención de pacientes que requieren asistencia médica inmediata.

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Sin embargo, durante la atención se habría presentado una complicación cardíaca, por lo que fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia a un hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Durante su atención habría sufrido una complicación cardíaca y fue ingresado a UCI. (Foto: Gerardo Marín/GEC)

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre la evolución de su estado de salud ni sobre el tiempo que permanecerá hospitalizado.

Abogado de Martín Vizcarra informa sobre su salud

A través de un mensaje difundido públicamente, Alejandro Salas señaló que recibió el encargo de informar sobre la situación médica del expresidente.

“Como defensa legal del exmandatario he recibido el encargo de poner a conocimiento de la opinión pública su situación de salud”, indicó el abogado.

El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado de emergencia al hospital de Ate tras presentar un cuadro de cólico renal. Ingresó al área de *Trauma Shock,* pero durante su atención se habría presentado una *complicación cardíaca* que motivó su traslado a la *Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).* Actualmente, permanece en UCI bajo atención médica especializada. Como defensa legal del ex mandatario he recibido el encargo de poner a conocimiento de la opinión pública su situación de salud. — Alejandro A. Salas Z. (@SalasZ_AA) October 20, 2026

Por ahora, la información disponible sobre la emergencia médica se limita a lo comunicado por su defensa. Se espera que eventuales actualizaciones permitan conocer más detalles sobre la evolución del exjefe de Estado.

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Vizcarra cumple una condena por delitos de cohecho en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito limeño de Ate, desde donde fue trasladado al centro hospitalario para recibir atención médica.