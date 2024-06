La vicepresidenta de IPAE, María Isabel León, vicepresidenta de IPAE, resaltó la importancia de garantizar que los maestros que ingresen a la carrera pública magisterial reúnan los requisitos estipulados en la ley, y se mostró en contra de ley que autoriza el nombramiento automático para docentes.

“Es lamentable, porque en lugar de poner la atención en los niños y jóvenes, se está poniendo atención a los intereses de un grupo de trabajadores públicos”, expresó en Canal N.

Recientemente el Pleno del Congreso rechazó la reconsideración de la votación del dictamen que proponer autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular con más de tres años de experiencia.

María Isabel León resaltó que debe primar el principio de legalidad y consideró que no se debe permitir que “se violen las mismas leyes que da el Estado para permitir un clientelaje político lamentable”.

En esa línea, señaló que no se debe facilitar el nombramiento de docentes que no han participado en los procesos de evaluación o no han logrado el puntaje necesario para entrar, solo para cubrir plazas.

Por su parte, el exministro de Educación, Ricardo Cuenca manifestó que el Congreso está acabando con la reforma educativa. “Golpea el corazón de la reforma que era el proceso meritocrático de ingreso a la carrera pública”, expresó.

Sostuvo que, si bien es importante la experiencia laboral, esta debe ser evaluada para garantizar a las familias la calidad educativa para los escolares.

Ambos especialistas señalaron que el dictamen de esta iniciativa debe ser observada por el Ejecutivo para un mayor análisis en el Congreso.

Nombramiento automático

Con el rechazo a la reconsideración de la votación, el Pleno ratificó el dictamen, aprobado en junio del 2023, que propone autorizar el nombramiento excepcional de docentes contratados en educación básica regular con más de tres años de experiencia.