El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de nivel rojo, advirtiendo sobre condiciones atmosféricas que podrían favorecer la ocurrencia y propagación de incendios forestales de intensidad moderada a extrema, especialmente en la selva peruana.

En su aviso, el Senamhi precisa que estas condiciones se presentarían entre las 0:00 horas del martes 3 hasta las 23:59 horas del sábado 7 de septiembre.

De acuerdo al pronóstico, la ausencia de precipitaciones, disminución de la humedad e incremento de la temperatura diurna se presentará en Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. En estas regiones el nivel de alerta es de color rojo.

La alerta considera también a Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Tacna, en nivel naranja.

Cusco es la región que ha presentado más incendios forestales en lo que va del año. Foto: Andina

Antes de este aviso, el Senamhi emitió otras alertas donde advierte del incremento de la temperatura diurna que afectará a localidades de la sierra y selva de 18 regiones del país.

Recomendaciones de Indeci

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda no encender fuego cerca de bosques ni pastizales, no quemar residuos vegetales, asegurarse de que no exista posibilidad de reavivar el fuego al apagar fogatas, delimitar el fuego con materiales no combustibles, con arena o piedras y tener a la mano materiales como tierra o agua para apagarlo de inmediato.

Asimismo, en caso de que se observe una emergencia de este tipo, se exhorta informar a las autoridades competentes. Es importante recalcar que no se debe intervenir en un incendio forestal si no se cuenta con el entrenamiento y equipo de protección adecuada.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.