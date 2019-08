El presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019, Carlos Nehaus, afirmó que las ceremonias de inauguración y de clausura reportaron menos gastos en comparación a eventos anteriores a cargo de otros países que fueron sedes.

“Nosotros sí hicimos un concurso internacional. Las cuatro ceremonias nos han costado menos de la mitad de lo que costaron dos ceremonias anteriores. Londres costó US$ 120 [millones] y una ceremonia de Toronto costó US$ 33 [millones]. Nosotros hemos hecho cuatro en aproximadamente US$ 25 millones”, indicó en entrevista para Exitosa.

Vale precisar que las ceremonias de inauguración y clausura de Lima 2019 fueron producidas por la empresa internacional Balich WorldWide Shows.

Se trata de una compañía italiana con gran experiencia en la producción y organización de ceremonias de eventos deportivo. Balich Worldwide Shows estuvo a cargo de la organización de las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014, la Eurocopa 2012, los Juegos Olímpicos de Turín 2006.

También estuvo a cargo de la entrega de la bandera de Río 2016 en Londres 2012.

En otro momento, Carlos Nehaus indicó que dijo que la inauguración de los Juegos Parapanamericanos será “sentimental”.

Asimismo, señaló que cerrar el proyecto de Lima 2019 conllevará aproximadamente más de seis meses.

“Primero tengo que sacar los Parapanamericanos y darles el mismo o mejor nivel de los Panamericanos. Los deportistas se lo merecen. Luego tengo que cerrar el proyecto que será unos seis meses o más. Debo tenerlo todo documentado y eso no es tan fácil. Eso puede demorar más. En Toronto demoraron tres años, por eso hay que dejar todo ordenado”, refirió.