La iniciativa legislativa, presentada por el congresista de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona, tiene como objetivo “mejorar el servicio educativo y las oportunidades profesionales de los docentes”, y para ello, plantea que las universidades licenciadas brinden el servicio de los programas universitarios no regulares, destinados a la obtención del grado de bachiller en educación y del título profesional de licenciado en educación.

El especialista en políticas educativas, Paul Neira sostuvo que alrededor del 40% de los docentes en actividad provienen de institutos pedagógicos. Además, indicó que esta propuesta parlamentaria estaría enfocada principalmente en los profesores mayores de 55 años, ya que este grupo es, en gran medida, el que no cuenta con un bachillerato.

Por su parte, el exviceministro de Gestión Pedagógica, Flavio Figallo, consideró que la propuesta legislativa debe enfocarse en asegurar la calidad para aquellos docentes que opten por acogerse a este beneficio.

“Si lo que queremos es calidad, lo que se debería hacer es que solo los egresados de institutos con licenciamiento puedan pasar a la universidad y complementar. Esa sería mi crítica a las posibilidades que abre este proyecto de ley”, indicó.

Para el exministro de Educación, Daniel Alfaro el proyecto de ley debería contener una fuerte sustentación en la calidad de los aprendizajes.

“Este proyecto de ley tiene un gran peso en el derecho laboral docente lo cual no está mal, pero no puede obviar y dejar de lado el tema de los aprendizajes, cuyo foco se menciona muy poco y no tiene un sustento técnico”, resaltó.

Acceso a maestrías

Que los docentes obtengan el grado académico de bachiller y el título profesional en educación amplía sus posibilidades de continuar creciendo profesionalmente y acceder a maestrías. Paul Neira considera fundamental la actualización constante, sin embargo, señaló que “un docente con maestría no significa que sea automáticamente un buen educador”.

“Hay estudios que demuestran cuál es el efecto adicional de tener un título más como docente, y no hay correlación. No significa que porque yo tengo una maestría voy a ser mejor docente en aula o voy a enseñar más”, enfatizó.

“No hay un control sobre la calidad de la formación que recibe una vez que ha terminado su proceso formativo porque son educación continua y la educación continua no está sujeto a supervisión”, agregó.

En esa línea, resaltó que, en otros países, se asegura la actualización a través de certificaciones. “Hay países que tienen una tradición de resultados de certificación. Sus docentes tienen alrededor de 200 certificados porque hay un cuidado en la calidad de lo que pueden ofrecer los docentes”, sostuvo.

De otro lado, recordó que el próximo año entra en vigencia la normativa que exige a los colegios particulares que sus docentes contratados cuenten con títulos pedagógicos.

“Hay colegios que, por ejemplo, contratan a ingenieros para enseñar matemática. En muchos casos tienen el grado de bachiller en otras especialidades como literatura, historia, entre otros, pero no educación”, indicó.

Cuando los institutos obtengan su licenciamiento se convertirán en escuelas superiores, cuyos egresados podrán acceder al grado de bachiller, destacó el exministro de Educación.

“Deben enfocarse en el avance del licenciamiento de los institutos para volverse escuelas superiores. Una vez que un Instituto Superior Pedagógico se licencie va a poder ser escuela y cuando sea escuela va a poder dar el grado de bachiller y el título profesional que son requisitos mínimos para poder acceder incluso posgrados y esa es la promesa de la reforma de instituto, debe continuar y acelerarse”, puntualizó.

Docentes rurales

En la exposición de motivos, Alfredo Pariona argumentó que esta iniciativa tendría un impacto positivo especialmente en las zonas rurales ya que “permitirá garantizar el derecho a la educación y el desarrollo profesional continuo de los docentes”.

Neira sostuvo que regularmente en las áreas rurales se encuentra mayor cantidad de docentes sin el grado de bachiller, no obstante, el acceso a los programas de complementación académica de manera presencial podría ser un obstáculo que la educación a distancia resuelva.

“¿La solución es la educación a distancia? Lo que podría comprometerse es la calidad de la formación de estos docentes, porque la Sunedu todavía no ha terminado de establecer una posición clara respecto a este tema”, añadió.

En ese sentido, expresó su preocupación por delegar más responsabilidades a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) cuando tiene un embalse normativo pendiente.

“Me preocupa que la Sunedu sea quien defina cuáles son las condiciones para que se de este servicio educativo, porque tiene un embalse normativo. ¿Vamos a aumentarle una responsabilidad a la Sunedu?, estamos en un problema”, apuntó.

En tanto, Alfaro sostuvo que la iniciativa legislativa pone sobre la mesa la posibilidad que egresados de instituciones pedagógicas no licenciadas obtengan títulos universitarios, lo cual no garantiza la calidad en la formación académica.

“Futuros docentes podrían terminar con un título sin una calidad que respalde ese título y eso sí estaría en contra de la reforma que tiene como interés superior el estudiante. No todos los institutos no licenciados pueden tener una calidad mínima para asegurar que ese profesional con su título de licenciado tenga las condiciones básicas para poder enfrentar un salón de clase”, manifestó.

Para las universidades

Neira consideró que para las universidades representaría un beneficio económico el brindar esta oferta educativa, ya que para obtener el grado de bachiller y el titulo universitario, debería también exigirse los mismos requisitos que a los estudiantes universitarios.

Grado de bachiller: aprobar estudios de pregrado, trabajo de investigación y conocimiento de un idioma extranjero

Título de licenciatura: contar con grado académico de bachiller y sustentar y aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional.

Asimismo, Figallo recordó que hay 158 institutos pedagógicos en proceso de evaluación para obtener el licenciamiento, de los cuales 124 están siendo evaluados por primera vez, y 34 ya se encuentran en proceso de evaluación.

“La mayor parte de los institutos pedagógicos no está licenciado. Tenemos un problema de que podamos tener una homologación a la universidad de muchos egresados de institutos que en realidad no aumente tanto la calidad”, añadió.

El proyecto de ley se encuentra en la comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República para su análisis y debate.

