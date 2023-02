El Consejo Regional del Gobierno de La Libertad declaró día no laborable en la citada región, el 15 de diciembre de cada año, por celebrar la Festividad de la “Virgen de la Puerta” de Otuzco.

La medida oficializada, a través de la Ordenanza Regional 000028-2022-GRLL-CR, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del diario El Peruano, indica que el día no laborable rige para el sector público y es facultativo para el sector privado.

El objetivo del día no laborable el 15 de diciembre de cada año en La Libertad tiene como fin “promover, difundir, proteger y conservar el patrimonio cultural inmaterial de la región, expresado en una de las más importantes manifestaciones de fe y devoción popular de mayor convocatoria a nivel del departamento y del país; y promover el desarrollo turístico mediante la difusión y declaración de interés de la región”.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Vale precisar que los feriados son definidos por ley, mientras que los días no laborables son decretados por el Gobierno. Los feriados son descansos remunerados que no se compensan. En tanto, si no se trabaja en día no laborable se debe compensar luego esas horas.

Sobre la Festividad de la Virgen de la Puerta de Otuzco

El 24 de noviembre del 2012, el Ministerio de Cultura declaró la Festividad de la Virgen de la Puerta como Patrimonio Inmaterial de la Nación que es celebrada anualmente desde el 15 de diciembre de 1664 en la ciudad de Otuzco. Se trata de una manifestación cultural por la gran devoción que suscita entre sus fieles y porque su antigüedad de casi 350 años constituye un tricentenario referente de identidad local para la región.

La Virgen María es una figura central en el culto católico y se presenta en varias advocaciones de origen centenario a lo largo y ancho del país. Varias de estas advocaciones responden a sucesos y eventos locales, lo cual da particular significación a las mismas en tanto su surgimiento está asociado a momentos críticos de la historia de los pueblos.

El origen de la referida devoción deviene de que, en el siglo XVII, ante la alarma de una invasión de piratas europeos en la costa norte, se colocó la imagen de la Virgen en las puertas de la ciudad Otuzco, a fin de impedir el saqueo de los piratas. El retiro de los piratas fue considerado un milagro de la Virgen y, desde ese momento, surgió el nombre de la imagen “Virgen de la Puerta” y el culto a esta última;