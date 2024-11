El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que el colapso de la Morgue Central de Lima no representa un indicador para evaluar los avances del Gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Además, señaló que el estado actual de esta institución no es actual, sino que viene desde la pandemia de la Covid-19.

“La morgue no depende de mí, la morgue depende del Ministerio Público y la morgue está colapsando desde la época de la Covid. En la época de la Covid tampoco había capacidad de atención. Entonces considero que es un reclamo que debe atender el Ministerio Público”, dijo.

Santiváñez también explicó que los fallecidos en la morgue provienen de diversas causas, como atropellos o suicidios, y sostuvo que, por ello, no se puede usar el colapso de ese establecimiento como un indicador.

“Particularmente no es un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no, en razón de los muertos que están en la morgue, porque los muertos que están en la morgue son de diversos tipos, atropellos, suicidios, enfermedades, querer catalogar eso versus la lucha contra la delincuencia, creo que no es el estándar adecuado”, indicó.

Trabajadores de la Morgue cuestionan a Santiváñez

David Hereña, secretario de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (FNTP), declaró a Latina Noticias que la situación en la Morgue Central de Lima es crítica. Marcelino Valerio, técnico necropsiador del lugar, añadió que ya no hay espacio disponible para recibir más cadáveres.

Hereña señaló que los decesos por heridas de bala son frecuentes en la morgue. En octubre, de 145 cadáveres ingresados, 38 correspondieron a muertes por disparos. Además, en 2024 la morgue ha recibido 3,257 cuerpos, de los cuales 591 presentaban heridas de bala, lo que representa un incremento de casi el 40% en comparación con 2023.

