En el estudio se encontraron “27 bolsas de quinua, de las cuales 10 marcas se vendían como orgánicas, pero no lo eran”. Los especialistas revelaron que en las bolsas habían rastros de diferentes tipos de pesticidas, que se encuentran prohibidos a nivel internacional.

Asimismo, enviaron una alerta de seguridad alimentaria, ya que en algunas muestras analizadas se hallaron hasta nueve pesticidas, que podrían causar diversas enfermedades como cáncer y leucemia, problemas endocrinos, hormonales, problemas en los riñones, entre otras cosas.

La investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Angie Higuchi, comentó a Gestión acerca de los posibles riesgos que podría tener el consumo de quinua peruana con rastros de pesticidas.

“Los pesticidas son bioacumulables en el cuerpo (...) El carbofurano y el metamidofos (compuestos que se han encontrado en varias bolsas de quinua) son peligrosos, porque son productos carcinógenos, que también pueden causar tumoraciones”, indicó.

Asimismo, advirtió que el contacto directo con estos pesticidas pueden causar problemas en los pulmones, piel y ojos. Recalcó que no solo se debe mostrar preocupación por la salud pública, si no también por la salud de los trabajadores que aplican estos productos fitosanitarios de forma directa, además del medio ambiente, el cual también sufre perjuicios “muy fuertes”.

Por su parte, Matilde Schwalb, directora del Centro de Ética y Gestión Sostenible de la UP, afirmó que existe mucho incentivo por utilizar pesticidas tóxicos, ya que estos son mucho más baratos que aquellos que son menos dañinos.

“Lamentablemente, ningún peruano que no haya hecho un estudio va a saber lo que está comiendo; porque en el empaque dice orgánico y uno paga más inclusive por eso. Sin embargo, no hay ninguna vigilancia en la venta de productos, el público está dispuesto a pagar más, pero no porque sea mejor, sino porque no hay información. Uno no sabe el origen de la quinua, no hay ningún control. Además, hay mucho incentivo a utilizar los pesticidas y los pesticidas más tóxicos, por una razón muy sencilla; que son los más baratos. Aquello que es un daño para la salud debe ser prohibido para todos, no solo para los que van al extranjero”, expresó.

Uso adecuado de pesticidas

“Es imposible decir que no vamos a poder cultivar sin utilizar pesticidas, sin embargo, hay pesticidas menos dañinos para la salud y ambiente, y esas son las que debemos utilizar en dosis correctas con previa capacitación a los agricultores y con correctas leyes por parte del gobierno”, indicó Higuchi.

La investigadora puso énfasis en la necesidad de realizar un trabajo conjunto entre los expertos y los pequeños agricultores de quina, puesto que por el momento siguen sin recibir apoyo por parte del gobierno. Además, hizo un llamado a especialistas para que brinden orientación a nivel nacional.

“En teoría, las regulaciones a nivel nacional se dan por Senasa, además de Indecopi, que también tiene que proteger nuestra salud. Sin embargo, no tenemos a nadie que nos ayude a poner en primer plano las capacitaciones, la asistencia técnica y la ética. Debemos hacer un llamado a los agrónomos para que nos den mayor orientación”, aseguró.

Por otro lado, dio mayores alcances acerca de cómo se vienen distribuyendo pesticidas prohibidos en el país. “El organismo que regula el tipo de pesticidas que se distribuyen es Senasa, pero en el mercado agrícola también existen casas comerciales (...). Lamentablemente, los que venden en estos establecimientos no tienen el conocimiento que tiene el ingeniero agrónomo. Entonces, no existe una capacitación técnica, por lo que terminan utilizando los pesticidas de manera incorrecta”, enfatizó.

Cabe señalar que el Perú es el principal exportador y productor mundial de quinua, superando nuevamente a su tradicional competidor Bolivia, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Higuchi aseguró que en las principales regiones productoras de este producto integral: Puno (44%), Ayacucho (17.6%), Apurímac (12.6%), Arequipa (9.4%), Cusco (4.7%), entre otras, se debe ejercer un control sobre los pesticidas, ya que, aunque por el momento, la principal afectación se ha dado a “nivel local”, podría perjudicar a “las exportaciones y quedaríamos marcados a nivel internacional”.

Los expertos indican que el uso de productos químicos para la protección de plagas puede resultar en la introducción de sustancias peligrosas a la cadena alimentaria. La intoxicación por alimentos inducida por pesticidas aumenta los riesgos para la salud, como la infertilidad y los defectos de nacimiento.

Jaime Delgado, abogado especializado en defensa del consumidor y coordinador del tercer monitoreo sobre agroquímicos en los alimentos, aseguró que los entes fiscalizadores de quinua peruana están exponiendo la salud de las personas.

“El problema es muy grande, hay que cambiar el diseño de supervisión de control. Nuestros agricultores están abandonados a su suerte. Si una autoridad tiene un mandato de ley y no está cumpliendo su rol de fiscalizar, es una omisión de funciones y eso es un delito que miles de autoridades por su inacción están exponiendo la salud de las personas. No existe espacio para indiferencia. ¿Dónde está la reacción del gobierno? Y con esta noticia el Estado no dice nada. Todos somos víctimas de esto, porque el contenido de agroquímicos que estamos consumiendo en los últimos 30 años ha sido inadvertido”, sentenció.

