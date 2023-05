Diego Uceda, alcalde de La Molina, se mostró en contra de la decisión del Ejecutivo de observar la ley que autorizaba el uso de armas no letales por parte de los serenos. No obstante, la autoridad edil señaló que su gestión viene implementando medidas para proteger la integridad de los miembros de seguridad.

En declaraciones a Canal N, Uceda dijo que el municipio aumentará el número de serenos del distrito y los dotará de chalecos antibalas. A esto se suma que trabajan con la Marina de Guerra, Policía Nacional y el Ejército del Perú para que se les brinde capacitación a los agentes del Serenazgo.

“En este momento los serenos están desolados y se enfrentan con un palito. Por lo menos hay que darles capacitación mientras esperamos se destrabe esta desagradable sorpresa que nos han dado de no permitir que los serenos tengan armas no letales”, mencionó.

El también presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Este afirmó que la Municipalidad de La Molina es respetuosa de la ley. “Sí, no podemos utilizar armas no letales, tampoco no podemos usar ni gas pimienta ni balas de goma ni perdigones. Lo que vamos hacer es proteger a nuestro Serenazgo. Vamos a duplicar la cantidad de serenos en La Molina. Lo que tenemos que hacer es protegernos”, remarcó.

“Vamos a insistir para que los serenos utilicen armas no letales y claro esta con la capacitación correspondiente”, finalizó.

El Ejecutivo manifestó que el uso de este tipo de armas no letales, menos letales o potencialmente letales, aun cuando tengan el propósito de disuadir, defender o proteger, son instrumentos potencialmente letales, por lo que su incorporación en el texto de la ley debe corresponderse con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, regulados en los instrumentos internacionales.

Además, recordó que por mandato constitucional solamente la Policía Nacional del Perú (PNP) puede hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de la función policial.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí