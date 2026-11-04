La Municipalidad Metropolitana de Lima avanza con la implementación de la Guardia Metropolitana y prepara nuevas herramientas para responder ante los posibles impactos del fenómeno El Niño. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la nueva fuerza civil podría entrar en funciones formalmente a mediados de noviembre, mientras que el municipio ya cuenta con una sala de crisis para monitorear información en tiempo real y facilitar la toma de decisiones ante eventuales emergencias.

Durante la presentación del escudo institucional de la Guardia Metropolitana, el burgomaestre explicó que la organización ya realiza labores de apoyo, aunque todavía sin armas de fuego . Mencionó que sus efectivos han participado en acciones en la Costa Verde y la avenida Javier Prado, respaldando al personal de fiscalización de la comuna y de la Gerencia de Transporte Urbano. “Sí, creemos que a la quincena (de noviembre)”, respondió cuando fue consultado sobre la entrada en funciones.

Reggiardo precisó que la institución cuenta con vehículos motorizados y equipamiento, y que continúa avanzando en los procedimientos administrativos para su funcionamiento. Entre ellos, mencionó la certificación de INDECOPI para utilizar el escudo representativo, así como la aprobación de SUCAMEC para la inscripción del uniforme.

Asimismo, indicó que ya obtuvieron el reconocimiento para el uso de armas de fuego, pero que todavía está pendiente la individualización de las autorizaciones que deberá recibir cada efectivo por parte de SUCAMEC.

La Guardia Metropolitana tendrá como una de sus principales funciones brindar seguridad en las obras de infraestructura ejecutadas por EMAPE y en las vías metropolitanas que administra esta entidad.

Municipalidad de Lima prepara sala de crisis ante El Niño

En paralelo, Reggiardo informó que la Municipalidad de Lima implementó una sala de crisis que permitirá centralizar información para adoptar medidas frente al fenómeno El Niño. El sistema contará con datos provenientes de un radar, un satélite y un software de simulación proporcionado por una empresa privada liderada por Abraham Levy.

El alcalde explicó que, tras una reunión con el ministro Marco Vinelli y su equipo, se acordó que podrá acceder a esta información en tiempo real desde la sala de crisis municipal. El objetivo es contar con herramientas que permitan anticipar escenarios y responder con rapidez ante posibles situaciones de emergencia.

Como parte de esta estrategia, adelantó que convocará a representantes de las empresas operadoras de telefonía para solicitarles que colaboren con la difusión rápida de la información y las alertas que genere este sistema.

Los efectivos de la Guardia Metropolitana ya realizan labores de apoyo en puntos como la Costa Verde y la avenida Javier Prado, todavía sin armas de fuego. Foto: Municipalidad de Lima

El burgomaestre remarcó que la preparación frente al fenómeno requiere una coordinación estrecha entre las autoridades locales y el Gobierno central. También advirtió que el país enfrenta un fenómeno El Niño extraordinario, por lo que consideró necesario mantener la atención de las autoridades y de la población.

Operativo municipal por visita del papa León XIV

De otro lado, Reggiardo adelantó que la Municipalidad de Lima proyecta desplegar alrededor de 1,000 personas para atender las actividades del papa León XIV durante su visita al Centro Histórico. Precisó que se trata de una cifra preliminar que podría incrementarse y que el operativo se coordinará con la Policía Nacional.

El alcalde también confirmó que el 12 de noviembre, a las 9:00 a.m., condecorará al pontífice en la Municipalidad Metropolitana de Lima y le entregará la llave de la ciudad.

Primeros 100 días del Gobierno de Fujimori

El alcalde de Lima evitó calificar el desempeño de la presidenta Keiko Fujimori durante sus primeros 100 días de gestión, pero señaló que observa con expectativa las señales que viene dando el Ejecutivo, principalmente en materia de seguridad ciudadana y prevención de los impactos del fenómeno El Niño.

“Veo con expectativas y con atención las señales que está dando el Gobierno, son señales claras, concretas”, manifestó. En esa línea, consideró que corresponde darle al Ejecutivo el beneficio de la duda y respaldar las acciones que requieran refuerzo. También indicó que la Municipalidad de Lima mantiene una coordinación permanente con el Gobierno central.

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En contraste, cuestionó la actuación del Congreso en el proceso de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo. Reggiardo consideró que hubo una “politización indebida” del debate, luego de que el Parlamento redujera de 66 a 27 las medidas para las que se solicitaron facultades.

El burgomaestre, quien recordó que fue congresista durante diez años, sostuvo que nunca había visto que un pedido de delegación de facultades fuera fragmentado de esa manera. Además, señaló que el Legislativo cuenta con mecanismos de control posterior sobre las normas que emite el Ejecutivo al amparo de estas atribuciones.