Pasar varias horas frente a una computadora, celular o tableta puede provocar fatiga visual o astenopia, una condición que genera molestias como ardor, sequedad, visión borrosa, sensación de arenilla y dolores de cabeza.

El uso prolongado de estos dispositivos reduce la frecuencia del parpadeo, lo que afecta la lubricación natural de los ojos.

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No obstante, el cansancio ocular también puede aparecer al conducir durante periodos extensos o leer por varias horas.

¿Cómo prevenir la fatiga visual?

El médico oftalmólogo de Oftalmosalud, César Bernilla, recomienda parpadear de manera consciente y frecuente para evitar la irritación y sequedad ocular.

Asimismo, aconsejó aplicar la regla 20/20/20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos seis metros de distancia. Esta práctica permite descansar la vista del enfoque cercano continuo.

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Otras medidas incluyen mantener las pantallas a una distancia de 50 a 60 centímetros, evitar reflejos directos, trabajar con iluminación adecuada y realizar pausas durante la jornada.

Si las molestias persisten, aparece dolor o se presentan cambios repentinos en la visión, se recomienda acudir a una evaluación oftalmológica.