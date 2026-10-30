Pasar varias horas frente a una computadora, celular o tableta puede provocar fatiga visual o astenopia, una condición que genera molestias como ardor, sequedad, visión borrosa, sensación de arenilla y dolores de cabeza.
El uso prolongado de estos dispositivos reduce la frecuencia del parpadeo, lo que afecta la lubricación natural de los ojos.
No obstante, el cansancio ocular también puede aparecer al conducir durante periodos extensos o leer por varias horas.
¿Cómo prevenir la fatiga visual?
El médico oftalmólogo de Oftalmosalud, César Bernilla, recomienda parpadear de manera consciente y frecuente para evitar la irritación y sequedad ocular.
Asimismo, aconsejó aplicar la regla 20/20/20: cada 20 minutos frente a una pantalla, mirar durante 20 segundos un objeto ubicado a unos seis metros de distancia. Esta práctica permite descansar la vista del enfoque cercano continuo.
Otras medidas incluyen mantener las pantallas a una distancia de 50 a 60 centímetros, evitar reflejos directos, trabajar con iluminación adecuada y realizar pausas durante la jornada.
Si las molestias persisten, aparece dolor o se presentan cambios repentinos en la visión, se recomienda acudir a una evaluación oftalmológica.