Datos filtrados del muy esperado ensayo de una vacuna contra el melanoma de Moderna Inc. y Merck & Co. provocaron una inusual desconexión entre los médicos, que celebraron los resultados, y Wall Street, que castigó las acciones.

Normalmente, los resultados de estudios de medicamentos tan decisivos son binarios: médicos, pacientes e inversionistas descubren al mismo tiempo si un tratamiento novedoso marcará una diferencia significativa en la vida de las personas y llegan a la misma conclusión. Esta vez, a medida que se filtraban en redes sociales informes sobre los resultados de la vacuna contra el melanoma —días antes de la presentación cuidadosamente preparada para miles de oncólogos reunidos en Madrid para el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica—, las percepciones tomaron caminos distintos.

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La vacuna personalizada contra el cáncer desarrollada por Moderna y Merck ayudó claramente a los pacientes, al reducir en 42% la probabilidad de que sus tumores reaparecieran después de ser extirpados quirúrgicamente y en 38% el riesgo de que se propagaran a zonas distantes. Sin embargo, las acciones de ambas compañías cayeron, y el desplome de Moderna alcanzó niveles récord durante la sesión del jueves.

Los resultados representan un avance para el melanoma, uno de los tipos de cáncer más comunes, y potencialmente una nueva y poderosa herramienta para tratar muchas formas operables de la enfermedad. La vacuna podría ayudar a muchos miles de personas con melanoma que presentan un alto riesgo de recurrencia. Resultados de este tipo suelen servir de base para la aprobación de nuevos medicamentos, y los médicos acogieron favorablemente los hallazgos.

Acciones volátiles de Moderna | Los avances en la vacuna contra el melanoma han provocado fuertes oscilaciones desde mediados de agosto.

“Estoy bastante impresionado”, dijo Michael Postow , médico especializado en melanoma del Memorial Sloan Kettering Cancer Center y uno de los investigadores. Los beneficios podrían aumentar con el tiempo, señaló. “Es probable que hasta ahora no hayamos visto todo el efecto terapéutico de esto”.

Incluso después de la caída del jueves, las acciones de Moderna siguen muy por encima de los niveles en los que se encontraban antes de que la compañía anunciara en agosto que la vacuna funcionaba, sin presentar el conjunto completo de datos.

Wall Street, sin embargo, moderó algunas de sus expectativas más elevadas para la biotecnológica tras la publicación de esta semana. El mercado había incorporado la idea de que la vacuna sería el punto de partida de una franquicia oncológica más amplia que Moderna busca desarrollar y que algún día podría incluir tratamientos similares contra cánceres de pulmón, vejiga y otros.

Los datos limitados generaron algunas dudas sobre la dificultad de lograrlo, al mostrar que la capacidad para prevenir la propagación a distancia podría no ser tan sólida como se esperaba. La información disponible no infundió confianza entre algunos inversionistas de Moderna, que apostaban por la transformación de la compañía tras el Covid para convertirse en una importante empresa oncológica.

“Aunque la aprobación parece probable, el éxito comercial es mucho menos seguro”, escribió Trung Huynh, analista de RBC Capital Markets, en una nota a inversionistas. Los datos plantean “preguntas fundamentales” sobre la propuesta de valor de la vacuna frente a la terapia que actualmente se considera el estándar de referencia, que ofrece beneficios similares a un costo potencialmente mucho menor, señaló.

El éxito de la vacuna contra el melanoma también presionará a Moderna y Merck para completar ensayos en otros tipos de cáncer, mientras persisten las dudas sobre las ventas a corto plazo y el potencial de mercado más amplio de la tecnología.

“Esta es una forma extraordinariamente compleja y potencialmente costosa de fabricar medicamentos”, dijo Lennard Lee, profesor asociado de la Universidad de Oxford. “La logística podría hacer que Amazon pareciera simple”.

Todos los pacientes del estudio también recibieron Keytruda, el medicamento contra el cáncer más vendido de Merck, por lo que las vacunas personalizadas diseñadas para cada paciente funcionaron como una terapia adicional. Los beneficios adicionales y la ausencia de efectos secundarios graves podrían convencer a más pacientes de optar por el tratamiento, dijo Sekwon Jang, director de investigación y terapias contra el melanoma e investigador del ensayo en el Inova Schar Cancer Institute, en el norte de Virginia.

“Con esta combinación, creo que la relación riesgo-beneficio es en realidad mucho más favorable”, dijo Jang. “Espero que más de mis pacientes opten por recibir este tratamiento combinado” si obtiene la aprobación, agregó.

Pero los inversionistas ya esperaban resultados sólidos después de que las compañías emitieran un comunicado de prensa en agosto en el que afirmaban que el estudio había sido exitoso, sin aportar muchos más detalles. La noticia impulsó las expectativas sobre el uso de la tecnología de ARNm de Moderna, diseñada para permitir que los médicos preparen al sistema inmunitario para detectar y destruir invasores externos y otras amenazas, incluidas las células tumorales.

Después de décadas de decepciones, los hallazgos podrían marcar un avance real en el desarrollo de una vacuna contra el cáncer dirigida a tumores sólidos. Sin embargo, los detalles de los resultados del estudio aún no han sido presentados en su totalidad a médicos o inversionistas y son necesarios para evaluar su potencial y validar sus expectativas.

Los resultados se presentarán el sábado en Madrid, donde un grupo más amplio de oncólogos evaluará los hallazgos.