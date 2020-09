El presidente Martín Vizcarra sostuvo este martes que la intervención policial en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas que participaban en una fiesta clandestina, no fue la adecuada y por ello demandó una exhaustiva invetigación.

“En el caso específico de la discoteca de Los Olivos, que ameritaba una intervención de la Policía, hemos podido apreciar que los protocolos de intervención de la Policía no han sido los que correspondía. La forma de intervención no correspondía. Lo que nos lleva a la conclusión que ha habido decisiones inadecuadas que no podemos justificar. Por eso he pedido que el ministro del Interior tome cartas en el asunto”, remarcó.

La Policía Nacional decidió reasignar de sus unidades a los agentes del Escuadrón Verde tras difusión de un nuevo video sobre el operativo de allanamiento a la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas que participaban en una fiesta clandestina.

Entre el personal removido y enviado a otra unidad policial figura el capitán José Amézquita Lucana, quien encabezó el operativo de intervención a la discoteca Thomas Restobar, el pasado 22 de agosto.

El alto mando policial tomó esta decisión tras la difusión de un nuevo video en el que se aprecia que habría sido un agente el que cerró la puerta del local antes que un grupo de personas tratara de escapar. Esto contradice la versión dada en un inicio por el personal que participó en el allanamiento.

Además, América Noticias señaló que el suboficial Aarón Salcedo Recoba, del Grupo Terna, se llevó el dispositivo DVR, que grabó las imágenes del operativo, para salvaguardar su contenido y que habrían demostrado que se incumplió con todos los protocolos. Incluso, firmó un acta de hallazgo, recojo y lacrado, así como un documento de la cadena de custodia.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJLN) dictó impedimento de salida del país por 18 meses en contra del cantante Juan Peña Arias, en el marco de la investigación por la muerte de 13 personas en la discoteca Thomas, en Los Olivos, durante una intervención policial el pasado 22 de agosto.