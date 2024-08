El domingo 18 de agosto, con motivo del Día del Niño, el Parque de las Leyendas llevará a cabo una serie de actividades en sus sedes de San Miguel y Huachipa, diseñadas para fomentar el aprendizaje y la diversión de los más pequeños de la casa.

En la sede de San Miguel, las actividades comenzarán a las 11 a.m. con un taller de concientización sobre residuos titulado “Pinta tu eco ladrillo” en el patio central. A las 12 p.m., se ofrecerá el taller “Bicho feria - origamis y coloreo” en el laboratorio vivo. Desde las 10 a.m., se realizarán enriquecimientos para especies de la colección zoológica, como lobos de río, búfalos y caballos. A las 2 p.m., el público podrá participar en el taller educativo “Adivina, ¿qué pez soy?” en el acuario, y a las 3 p.m., los niños podrán disfrutar de un show infantil y gynkana en el patio central.

Taller de ladrillos | Foto Andina

En la sede de Huachipa, las actividades iniciarán a las 10:30 a.m. con la narración de “La alfombra gris” en el área de las nutrias, seguida por el juego “Sopa de letras con animales” en el biohuerto a las 11 a.m. También se llevarán a cabo enriquecimientos ambientales desde las 10:30 a.m. para los hurones, y a las 2 p.m., habrá una sorpresa para la leona “Leonarda”. A las 3 p.m., los osos de anteojos recibirán algunos detalles, y a las 3:30 p.m., se realizará un enriquecimiento para la nutria de río. A las 2 p.m., también se ofrecerá el taller educativo “Pequeños detectives de huesos: Esqueletos de vertebrados” en el biohuerto, junto con una presentación del show infantil y gynkana.

El Parque de las Leyendas. (Foto: Andina)

El costo de entrada al parque es de S/15 para adultos, S/8 para niños de 3 a 12 años y S/4 para adultos mayores. Las personas con discapacidad tienen acceso gratuito junto a un acompañante al presentar su carné del Conadis.

Es importante destacar que el Parque de las Leyendas ofrece espacios y actividades saludables para que las familias disfruten de momentos agradables, rodeados de diversas especies, una rica colección botánica y monumentos arqueológicos.