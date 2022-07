Hoy, un total de 570,271 docentes a nivel nacional celebran el Día del Maestro, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación (Minedu). En ese sentido, cómo dejaron huella los maestros que tuvieron los gerentes y lideres empresariales.

A continuación los testimonios de CEO y gerentes que dan cuenta del impacto positivo que han tenido sus maestros en su vida personal y profesional.

Rosa Bueno De Lercari, presidente de la CCL

Los maestros que van más allá de la enseñanza académica son muy importantes en la vida de sus alumnos. Yo he tenido algunos de ellos. Una palabra en el momento adecuado, un libro recomendado o un feedback hecho a conciencia, pueden ser decisivos.

Esto es especialmente importante en dos momentos. En la enseñanza inicial y la superior. Salir de casa y entrar a un mundo nuevo, lejos de tus padres cuando eres muy pequeño es una experiencia desafiante pero también puede representar una agradable aventura, que dependerá de la persona que te encuentres en el aula.

En la universidad, nuevamente sales de ese pequeño mundo en el cual te habías acostumbrado y comienzas a diseñar tu futuro. Es en ese espacio, en el cual los verdaderos maestros ponen a prueba nuestras habilidades blandas, a la par que dictan con sabiduría la lección del día.

En la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuve la oportunidad de encontrar maestros que impulsaban el trabajo en equipo, mientras que pulían nuestra capacidad de gestionar conflictos, manejo del estrés y habilidades de comunicación. Ellos nos solían demandar mayor organización, productividad personal y empatía, mientras que nos obligaban a retarnos a nosotros mismos. Los diamantes son carbones que han pasado un proceso transformador, y en eso se enfocaban mis maestros buscando convertirnos en mejores ciudadanos. A todos ellos ¡Feliz día!

Daniel Duharte, CEO de Innova Schools

Estudié en el colegio Maristas, y nunca olvidaré a Hugo Lazo, el profesor que nos impulsó a ser siempre mejores personas y a entender los valores de la sociedad, el profesor generoso, que siempre tenía tiempo para escucharte y aconsejarte. Un maestro que se convirtió en un verdadero amigo después de salir del colegio, a quien continuamente podías recurrir y siempre estaba dispuesto a ayudar.

Esa actitud ha marcado mi vida familiar y profesional, pues gracias a Hugo, mi lema es: ¿en qué te puedo ayudar?

Anton Willems, CEO de Profonanpe

Tenía una profesora de Lenguaje en primero de secundaria, se llamaba Anita. Cuando cometías una falta ortográfica o gramatical, te obligaba a escribir la palabra treinta veces.

Una vez le pregunté: “profesora, ¿por qué treinta y no cinco?, es demasiado”. Mi profesora me dijo: “Te tiene que costar. Si te cuesta, le pondrás atención a los detalles”. Esa enseñanza que ella me dejó, he tratado de aplicarla en cada pequeña tarea que he tenido y en mi vida en general. Para los que hemos tenido el privilegio de estudiar, nuestra manera de escribir es un medio para trascender.

Pedro Cortez Rojas, CEO de Telefónica Perú

Tengo una lección imborrable de mi maestra de Matemáticas, Mercedes de Noriega. Casi me parece escucharla: “Pedro tienes que esforzarte más, no sólo se trata de que pases la materia con una nota cumplidora, se trata también de que hagas el esfuerzo para aspirar a más”.

En buena cuenta, me decía, estudia para superarte a ti mismo cada día, y de paso, elevar tus promedios. Ese mensaje me inspiró y ayudó tanto en mi época colegial como en el resto de mi vida.

Mi agradecimiento para una maestra que dejó una huella importante con sus enseñanzas. Cuando me convertí en CEO de Telefónica del Perú me escribió un mensaje diciendo: “Siempre confié en ti”.

Y yo, casi instantáneamente, pensé que en realidad yo era quién siempre confié en sus enseñanzas.

María Luisa Málaga, directora ejecutiva de Abresa

Mi primer ciclo en la universidad fue una etapa en la que el apoyo de mi profesor de Lengua I y maestro de muchas generaciones de profesionales, Luis Jaime Cisneros, fue crucial. A través de una nota en un examen, concretamos una memorable sesión personalizada de feedback y él, convencido de mis capacidades, incluyó mi nombre en el fichero donde guardaba los datos de aquellos alumnos que consideraba con un alto potencial.

Ese encuentro marcó un antes y un después en mi paso por la universidad, ya que su respaldo y palabras me hicieron creer, hasta el día de hoy, que soy capaz de lograr lo que me proponga en cualquier aspecto de mi vida.

Javier Calvo, director y cofundador de qAIRa Drones

De chico siempre fui muy inquieto y hasta me escapaba de las clases, pero fue gracias a la paciencia y pasión de varios de mis profesores que aprendí a ser disciplinado y a canalizar esa inquietud hacia la búsqueda permanente de nuevas soluciones para cada desafío que aparecía en mi vida.

Otro hábito que me inculcaron, y que agradezco hasta el día de hoy, es el hábito de la lectura, sin el cual, no hubiera crecido profesionalmente. En la pandemia, con las clases virtuales, todos los maestros del mundo han ratificado que son grandes ejemplos de resiliencia, pasión y entrega.

Diana Méndez, directora ejecutiva de L+1 y directora LAC de Insuco

Cuando tenía 10 años me daba pánico hablar en público, eso lo sabía bien Yoly Urday, mi tutora de 5to grado. Cuando me tocó representar a mi colegio en un concurso nacional, me dijo: “yo sé que puedes hacerlo, tú sabes que puedes hacerlo, la pregunta es, ¿quieres hacerlo?”

Esas palabras marcaron un antes y después en mí. Nunca fui ni seré una gran oradora, pero hoy, gracias a ella, la relación de confianza que construyó conmigo, y el soporte emocional, sé que el valor no está en ser la mejor oradora sino en transmitir, conectar y hacer que otras personas crean en sí mismas. ¡Gracias, Yoly, por transformar mi vida!

Pierre Solis, country manager Signify Perú

Hasta hoy recuerdo con mucho cariño al ‘profe’ Pablo Lammermeier, me enseñaba Inglés durante la secundaria. Además de ser una excelente persona y profesional, el ‘profe’ Pablo siempre tenía una manera creativa para enseñar. Constantemente estaba buscando formas ingeniosas para facilitar nuestro aprendizaje, viendo siempre cómo trasmitir desde la emoción un mensaje que cale en el alumno.

Me llevé para siempre del ‘profe Pablo’ que no solo importa el ‘qué’ haces, sino el ‘cómo’ lo haces. Resalto su intención de no imponer una forma de enseñar, sino primero acercarse a la persona, entender cómo se siente, identificar cuál es la mejor forma para que pueda aprender y así lograr transmitirle la enseñanza. ¡Gracias Pablo!

Oswaldo Molina, director ejecutivo de la Red de Estudios para el Desarrollo

Pocas personas pueden tener un impacto tan grande en nuestras vidas como nuestros maestros. Un buen maestro es como un cerrajero que abre para nosotros puertas con infinitas posibilidades: para algunos será permitir adentrarnos en alguna ciencia, para otros será impulsarnos a leer libros y descubrir otros mundos. He sido afortunado y he tenido (y sigo teniendo) grandes maestros.

Recuerdo con especial afecto de la época escolar a Alfredo, que desafortunadamente ya falleció, y quien con su cariño y ejemplo me ayudó a conocerme mejor y a tener mayor confianza en mí mismo. Creo que la puerta que él abrió me ha permitido ser una mejor persona a lo largo de mi vida.

Luis Cubas, gerente central de Finanzas de Acceso Crediticio

He tenido el privilegio de contar con grandes maestros en mi etapa universitaria en mi querida PUCP. Uno de ellos dictaba el curso de Política Monetaria e iniciaba siempre su clase consultándonos sobre los eventos y novedades del sector económico y financiero publicados en un medio local, aplicando el método de la ‘dedocracia’. Esa forma de hacernos conectar con la realidad del país me dejó una huella importante: me enseñó que mi trabajo debía estar enfocado también hacia el bienestar de las personas.

Esta dinámica, que al principio la veía como una imposición, se llegó a convertir en un importante hábito para mantenerme siempre informado. Un hábito que hoy en día me ayuda a tomar las mejores decisiones en la empresa que dirijo. Asimismo, esta práctica la realizo en las clases que ahora dicto, y estoy seguro de que tendrá el mismo impacto positivo que tuvo en mí. Grandes maestros son los que siempre están dispuestos a darnos algo más que la materia que enseñan.

Olga Horna, gerente general de la Universidad Norbert Wiener

En el Día del Maestro tengo que recordar a mi padre, el Dr. Alcibiades Horna Figueroa, Palmas Magisteriales y fundador de la Universidad Wiener y el Instituto Carrión. Toda su vida la dedicó a educar, una tarea gratificante que le permitía ser parte del crecimiento de las personas.

Visionario, líder, maestro de maestros, siempre empeñado en ofrecer lo mejor para sus estudiantes, dejó un legado de servicio y trabajo honesto, con principios y valores orientados a transformar vidas a través de la educación.

-VIDEO RECOMENDADO-

Los Ángeles ve alza en casos de viruela símica