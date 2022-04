Desde las primeras horas de día empezó el paro convocado por diversos gremios en Cusco, lo que ha generado el bloqueo de las vías del tren que van a la ciudadela inca de Machu Picchu así como diversas vías de acceso. El paro se da pese a que en la víspera el ministro de Comercio Exterior y Turismo arribo a la ciudad en busca de acabar con la medida, lo que no ocurrió.

Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportista de Cusco, una de las 20 organizaciones que participan de la paralización explicó a Exitosa que en la víspera se tuvo una reunión con el ministro Roberto Sánchez y en la misma se prometió la la instalación de una mesa descentralizada para el día jueves y viernes en la que participará el presidente Pedro Castillo.

“Lo que hemos pedido es que se concretice/formalice esa convocatoria con una Resolución Ministerial. Nos ha dicho que la misma se va a publicar hoy a los 8 de la mañana. También ha habido el ofrecimiento que hoy va estar (en Cusco) el premier (Aníbal Torres). Justamente a las 9 de la mañana tenemos una reunión con él. El paro continúa”, comentó.

Al ser consultado si se tiene previsto levantar el paro tras la llegada del jefe del Gabinete, afirmó que ello será consultado con las otras organizaciones que también participan en la medida de fuerza. Recordó que la convocatoria al paro se hizo desde el 11 de abril e incluso se pidió la presencia del Ejecutivo desde entonces, pero -recién- un día antes del paro, arribó un representante del Ejecutivo hasta Cusco.

“El día 11 de abril hemos anunciado la paralización para el 18 de abril y le hemos pedido a los representantes del Gobierno que venga antes, pero recién lo hicieron ayer, un día antes”, afirmó.

Dijo que el paro “está contundente” en Cusco ya que se ha instalado “piquetes” para impedir el tránsito, salvo que sea de emergencia por motivos de salud.

Mencionó que el paro no tiene un “tinte o fin político” y -por el contrario- lo que está demandando son medidas concretas ante al alza del costo de vida -como de los alimentos y los combustibles- y el desgobierno mostrado por la administración Castillo.

“No se está atendiendo al alza del costo de vida, por ejemplo, el tema del gas: no es posible que cueste en la ciudad del Cusco un balón de gas S/ 60 y en Camisea S/ 90. Si el gobierno no atiende nuestras demandas, vamos a radicalizar la huelga y hacerla indefinida”.

