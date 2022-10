El 18 y 19 de octubre, Daddy Yankee ofreció dos conciertos en Lima. De esta manera, el famoso artista puertorriqueño se despidió de su público peruano con el tour “La última vuelta”.

Sin embargo, no todos los fanáticos del “Big Boss” tuvieron una experiencia agradable. Por desgracia, cientos de ellos se vieron afectados con las operaciones de una banda criminal que las autoridades han denominado como “Los QR de la estafa”.

Así, ya han identificado a la que sería su líder. ¿Quieres saber más sobre ella? A continuación, conoce quién es Pamela Cabanillas, la estafadora del concierto de Daddy Yankee en Perú.

¿QUIÉN ES PAMELA CABANILLAS?

Pamela Soley Cabanillas Sánchez es una joven peruana de 18 años que, según la policía, es la cabecilla de una red delictiva que incluye a más de 19 personas. Esta banda es denominada “Los QR de la estafa” por las autoridades y fue la encargada de revender entradas falsas a miles de fanáticos que querían ver a sus cantantes favoritos en un concierto. En los eventos de Daddy Yankee, habrían obtenido una ganancia de más de dos millones de soles.

Se sabe también que Cabanillas fugó a España un día antes de la presentación del intérprete de “La Gasolina” en Lima. Además, la joven estuvo en Chile y Panamá en los últimos meses, según Migraciones.

“Tenemos conocimiento de que (Pamela Cabanillas) ha fugado hace dos días, el 17 de octubre, a España”, manifestó Manuel Cruz, general de la Policía Nacional del Perú. En ese sentido, agregó que ya se ha emitido el aviso a Interpol para poder dar con su ubicación y realizar la posterior deportación.

LOS ANTECENDENTES DE PAMELA CABANILLAS

Esta no es la primera vez que Cabanillas es acusada del delito de estafa: “Ya tenía antecedentes y ya había sido denunciada. En principio había prestado cuentas, pero fue escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene”, explicó el coronel José Cruz, Jefe de la División de Estafas.

En julio pasado, habría ganado 14 mil soles al vender supuestas entradas para partidos de fútbol, el concierto de Coldplay y el futuro evento de Bad Bunny, que se realizará el 13 de noviembre.

“Muchas de estas personas que van a hacer la cola, se van a dar cuenta de que recién en el momento que van a validar, el lector lo va a rechazar porque ese código ya ha sido vendido”, precisaron los agentes.

Las denuncias por estafa con venta de entradas contra Pamela Cabanillas Soley están en redes DESDE EL MES DE MAYO. La PNP solo necesitaba de voluntad para atdaparla, los 17k estafados ayer pudieron evitarse. Más aún si @teleticketperu sabe de esto desde hace meses!! pic.twitter.com/sudXnrkCI8 — lachill peaking (@lachill721) October 20, 2022

OTROS INTEGRANTES DE “LOS QR DE LA ESTAFA”

Además de Pamela Cabanillas, la policía ha identificado a las siguientes personas como presuntos integrantes de la banda delictiva:

Franco Patiño Guerrero (21 años) y Adriana Urresti Sánchez Moreno (18), quienes viajaron a Colombia el 14 de octubre

Sebastián Espejo North (24 años)

Mauricio Cano Arévalo (23 años)

Nicolle Aguilar Montalvo (18 años)

Carlos Reyna Huamán (47 años)

¿QUÉ DIJO EL PADRE DE PAMELA CABANILLAS SOBRE LAS ACUSACIONES CONTRA SU HIJA?

En una entrevista para La República, el padre de Pamela Cabanillas indicó que no tenía contacto con ella desde hace meses, por lo que no sabía que realizaba estos actos ilícitos y desconocía su actual paradero.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado”, señaló a referido medio.