El viernes ProInversión reconoció el terreno donde se ejecutará el proyecto Teleférico Cerro San Cristóbal el cual beneficiaría a más de nueve millones de vecinos de Lima, pero, ¿a cuántas movilizaría?

La Declaratoria de Interés de esta iniciativa privada de casi US$ 16 millones está prevista para el III trimestre de 2023 y la adjudicación para el año 2024, según ProInversión.

El proyecto de teleférico que unirá el Centro de Lima y el cerro San Cristóbal (Rímac), anunciado en 2017, fue declarado como necesidad pública y de interés nacional el proyecto de infraestructura turística y además autoriza la expropiación de los bienes inmuebles del Club Internacional Revólver para la ejecución de esta iniciativa.

¿Por qué se ha declarado como interés nacional el teleférico del Cerro San Cristobal?

Camilo Carrillo, Infrastructure, Strategy & Transactions Associate Partner, EY Perú, explicó a gestion.pe que “se le dice declarado de interés no porque sea interesante para la sociedad y el Estado, sino porque el Estado recibe la iniciativa privada y la evalúa”.

“El privado le dice: quiero construir este teleférico; con lo cual el Estado evalúa los costos y características. Y solo si lo aprueba, a la opinión formal se le llama: declaratoria de interés, que es “a mí me ha interesado lo que me has presentado, hemos hecho los cambios y los declaro de interés”, señaló.

Asimismo, dijo que una vez que se declara de interés, se abre una ventana de 90 días para que cualquier empresa interesada se pronuncie si también está interesada en proveer el teleférico. “Si en esos 90 días alguna empresa levanta la mano y dice yo también quisiera presentarte un teleférico se abre un concurso para que el Estado tome la mejor oferta de las tres o cuatro ofertas”.

“Si nadie levanta la mano, automáticamente, luego de los 90 días hay una adjudicación directa”, agregó Carrillo.

¿En cuánto tiempo estará listo el teleférico de Lima?

Según el especialista en infraestructura, por el monto de inversión, no debería tomar mucho su infraestructura.

“Es un monto marginal respecto a otro tipo de proyectos, como el de una planta 200 millones de dólares y eso tiene relación con el impacto del proyecto. Es interesante que hayan iniciativas privadas, pero ¿que vaya a impactar en el transporte de Lima? La realidad es que no”, sostuvo.

A modo de ejemplo, mencionó el caso de La Paz (Bolivia) que tiene un sistema de teleféricos. “Más o menos te dan una capacidad para movilizar entre 3,000 a 4,000 personas por día, en la La Paz, desde un punto de la ciudad a otro”.

“Pero para darnos una idea, el Metropolitano traslada a más de 50,000 personas a la hora. Entonces, el teleférico es 10 veces menos capacidad que el Metropolitano. Si se tratara de una red de teleféricos para conectar nueve puntos elevados, para cruzar distritos y cerros, te diría que sí tiene impacto, pero al Cerro San Cristobal solo tiene más un sentido turístico”, argumentó.

Finalmente, Carrillo estimó que, al no tratarse de un proyecto tan complejo, el teleférico de Lima podría tomar en desarrollarse y estar listo en año y medio, desde que se adjudica.

“La característica es: una estación de inicio, con cuatro puntos de estación y postes. Es buscar los puntos para los parentes; entonces no hay problemas de expropiaciones porque lo demás es aéreo”, estimó.

